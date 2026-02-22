Francmasonul american, „Părinte Fondator al Patriei” și vocația zidirii

George Washington s-a născut la 22 februarie 1732, în Colonia britanică Virginia. La origine, a fost un proprietar de plantație, având și sclavi. Pasionat de agrimensură, a fost unul din primii topografi amatori, fiind solicitat pentru a topografia terenurile din zona Munților Appalachi. Cel care a intuit potențialul său a fost Lordul Fairfax.

George Washington primul Președinte al Statelor Unite ale Americii este una din figurile cele mai cunoscute ale Francmasoneriei. Nu a ezitat să fie pictat în ținutele masonice, ale gradelor de ucenic, calfă și maestru pe care le-a primit în cursul anilor 1752-1753.

Fratele George este inițiat ucenic francmason la 4 noiembrie 1752, în Loja Fredericksburg din Virginia. Masoneria era destinată exclusiv bărbaților, oameni de onoare, cu vârsta minimă 20 ani. Avansează pe linie profană, militară, la gradul de locotenent-colonel, la 20 ani și încearcă să ia poziție în fața colonizării agresive franceze în zona Ohio/

George Washington avansează în ierahia masonică. Devine calfă, la 3 martie 1753, în aceeași lojă în care se inițiase. În perioada 1755-1758, Washington reușeste să limiteze avansul francezilor la Fort Duquesne. Se fondează orașul Pittsburgh. În 1755, este colonel iar în 1758, este general de brigadă. Este cel mai important comandant militar al Virginiei.

A devenit Maestru Mason la 4 august 1753. Deși inițiat la Fredericksburg, după fondarea orașului Alexandria, la ale cărui planuri contribuise ca topograf, a devenit membru al Lojei Nr.22 din Alexandria.

Generalul George Washington a devenit primul președinte federal al SUA, la 16 aprilie 1789. Rolul său în luptele de la Saratoga-1777, ca lider al Armatei Continentale și de la Yorktown -1781, rolul său în proiectarea Declarației de Independență din 4 iulie 1776 și a Constituției din 1787 l-au recomandat pentru cea mai înaltă funcție în nou-creatul stat federal SUA.

La 18 septembrie 1793, George Washington punea, în calitate de Maestru, piatra de temelie a ceea ce azi numim Capitoliul. Casa Albă, Pentagonul, Capitoliul respectă și azi conturul unui triunghi perfect echilateral, simbol al logicii francmasonice în constituirea SUA dar și în edificarea actualei capitale americane.

George Washington a fost președinte al SUA până în 1797, el retrăgându-se apoi din viața publică. Rămâne emblematic discursul său de retragere din viața publică:

,Indiferent cât de mult atribuim influenței unei educații rafinate asupra unor minți de o anumită structură, atât rațiunea cât și experiența ne opresc să ne așteptăm ca morala națională să triumfe în excluderea principiului religios”.

George Washington, din 1797, până în decembrie 1799, și-a adus contribuția la organizarea viitoarei armate americane, la crearea planurilor de apărare. A fost practic șeful statului major general al armatei americane.

George Washington își păstrase obiceiurile aristocrate. Vâna vulpi, călătorea călare pentru a-și inspecta fermele sale. Așa a procedat și pe 12 decembrie 1799, când vremea s-a schimbat brusc, de la vreme fără precipitații, la ploaie și lapoviță. George Washington a făcut o pneumonie care s-a agravat pe 13 decembrie, iar agravarea a dus la cedarea plămânilor, decesul său survenind la 14 decembrie 1799. Avea doar 67 de ani.