Francezul J. France a lăsat țara sa pentru a face performanță în România cu un bolid de 100.000 de euro!

Jerome France e pasionat de Motorsport de mic! Mama și tatăl său au fost piloți! „De când mă știu în weekend-uri mergeam la cursele cu motor. Am fost campion la Viteză în Coastă, la juniori” , a spus Jerome France, campion național în Campionatul de Viteză în Coastă.

În urmă cu 19 ani, francezul a lăsat totul în urmă în Hexagon și s-a stabilit în România. Și cum pasiunea pentru mașini și pentru adrenalină ține toată viața, după ani de zile de pauză, Jerome s-a apucat din nou de Motorsport. Dar în România. Prima dată a concurat la raliuri, apoi a trecut la Super Rally, unde de doi ani, nu îl bate nimeni! Jerome se dă la competiții cu o bijuterie de prototip Nova Proto Np03 de 100.000 de euro!

„Am venit aici pentru că a fost o oportunitate extraordinară pentru ce făceam eu, antreprenoriat. Mi-a plăcut foarte mult și mi-am întemeiat familia aici. (…) Această mașină este din 2021, am construit-o anul trecut, are un sașiu nou, numărul 4 , care a ieșit tot anul trecut. Este o mașină extraordinară”, a declarat Jerome.

Se dă cu placa pe vulcani!

Din acest sezon, Jerome folosește mașina și în cursele de Viteză în Coastă. „M-am surprins și pe mine … am bătut recordul la prima cursă de Coastă la care am participat”, a spus acesta. Jerome iubește sporturile extreme! Îi place să se dea pe snowboard în cele mai periculoase locuri de pe Glob! „Am fost de 3 ori în Peninsula Kamceatka, ne-a lăsat elicopterul deasupra vulcanului și practic eram doar noi și nimic în jur”, a mai adăugat sportivul.

A debutat în cursele din România …din curiozitate!

De ani de zile, Jerome îl are în echipă pe fostul pilot de raliuri, George Grigorescu. Francezul a debutat în Motorsportul din România din pură și curiozitate. „Prietenii mei de la Renault mi-au zis că va fi o cupă la raliu și știau că eu mergeam la curse în Franța. M-au întrebat dacă nu vreau să concurez. Atunci m-am întâlnit cu George Grigorescu, cu care lucrez și acum. Am concurat pe un Logan de curse și am făcut câteva competiții de raliu și m-am distrat foarte mult” a povestit Jerome France.

Mai târziu, francezul a trecut și la Campionatul de Super Rally

„Am văzut această competiție de Super Rally și mi-a plăcut ideea, am zis sa merg să încerc să văd cum e. Apoi am mai făcut câteva curse, după, a fost anul Covidului. Apoi am reușit să fac tot campionatul, am ieșit foarte bine, mi-a plăcut foarte mult cu Formula Renault. Aceasta a fost prima mea experiență cu un monopost”, a explicat France.

În acest moment este campionul en-titre, dar și lider în actualul sezon, după ce a doborât toate recordurile. În 2022, Jerome a debutat și în Campionatul de Viteză în Coastă și a stabilit noul record pe acest traseu în etapa de la Harghita.