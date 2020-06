Să fumezi marijuana şi să postezi fotografiile pe Internet pare cel mai simplu mod de a face bani frumoşi. Un „serviciu” care te poate face să câştigi până la 60.000 de euro lunar.

Sunt declaraţiile fotomodelului american Sewkey, care postează imagini cu ea însăşi fumând cannabis îmbrăcată provocator.

De la chelnerită la influencer pe social media

Din chelneriţă la influencer, cu ajutorul unui ingredient legal în California, în afara frumuseţii sale, a trecut exact la marijuana. „Am suferit de depresie o lungă perioadă, eram pierdută. Din fericire, social media m-a ajutat să depăşesc traumele şi problemele, ieşind dintr-un periculos vârtej din pricina stressului.

M-am reinventat – povesteşte Sewkey – şi am făcut-o ca atunci când apeşi pe butonul Reset”

Fotomodelul are peste 300.000 de urmăritori pe Instagram, dar în principal sponsori. Precum Raw Rolling Papers, o marcă de hărţi foarte în vogă în State.

A primit în dar o geantă de 24.000 de dolari de la un admirator

„Îmi place să fumez şi visez să inventez un brand propriu. Am mulţi urmăritori şi sper că numărul lor va creşte şi mai mult. Unii dintre ei sunt foarte drăguţi cu mine, îmi fac multe cadouri. Un admirator mi-a trimis o geantă de 24.000 de dolari. Viaţa mea este acum fantastică, visele mele s-au adeverit într-un mod aşteptat”, notează Leggo.

Sewkey a recunoscut că fumeză până la 20 de ţigări cu cannabis pe zi

„Succesul prin intermediul social media mi-a schimbat cu adevărat viața. Ajung să fredonez, să fumez și să fiu eu însămi, drăguță, sexy și jucăuşă. E job-ul ideal”, a mărturisit Sewkey. Colaborările ei au ajutat-o să câştige suma de 60.000 de dolari pe care îi reinvesteşte în contul ei de Instagram.

„Marijuana este într-adevăr un zeu și are multe efecte terapeutice! Îmi place să rulez, este extrem de relaxant. Motivul pentru care am adăugat canabisul în brandul meu este acela că ador să fumez. Am simțit că realizarea amprentei în lumea canabisului este un obiectiv principal pentru mine”, a adăugat aceasta.