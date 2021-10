FOTO. Matei Dima și-a luat în serios imaginea de regizor. Pufăie din trabuc în mijlocul zilei și creează oriunde apucă

Extrem de degajat, fără să-i pese prea mult de părerile celor din jur, Matei Dima își caută inspirarea în aer liber, cu căștile în urechi și un trabuc în mână. Cel puțin asta făcea zilele trecute când fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe terasa unei cafenele din București.

Chiar dacă nu avea laptop-ul cu el, așa cum a văzut în repetate rânduri, Matei părea că lucrează la un nou proiect, sau cel puțin că își notează ceva în telefonul mobil. Mirosul de trabuc, muzica din căști și vremea frumoasă de afară păreau că-l inspiră pe tânărul regizor și actor. Până acum aceste „trucuri” au dat rezultate căci, producțiile lui au fost unele dintre cele mai apreciate de publicul din România.

Să ne reamintim că lungmetrajul „5GANG- Un altfel de Crăciun” cu care și-a făcut debutul ca regizor, a doborât la lansare recorduri de încasări, iar „Miami Bici” unde a ajutat la producție și a fost unul dintre actorii principali, a stabilit un număr record de spectatori în primul weekend de la lansarea în cinematografe și a devenit cea mai populară comedie românească din ultimii 26 de ani. De zilele trecute, Matei Dima este din nou pe marile ecrane cu filmul „Copacul dorințelor”.

Vrea să scape de kilogramele în plus

Dacă profesional îi merge foarte bine, personal Matei Dima susține că mai are „de lucrat” la unele aspecte din viața lui. Printre acestea se numără și kilogramele în plus de care pare că nu mai reușește să scape. Oricâte diete a început, oricât de mult timp petrece la sala de sport, regizorul nu reușește să ajungă la silueta mult visată. „Sunt un om al extremelor. Când am intrat în finalul de an, când am făcut 5 GANG, Miami Bici și un serial online, am ajuns la un nivel de stres foarte, foarte ridicat și singura fericire în care mă regăseam în toată perioada aia era să mănânc”, a povestit Matei la Digi24.