Zilele trecute fotoreporterii EVZ i-au întâlnit pe cei doi pe terasa unui cafenele din zona Dorobanți. Fără soțiile, Alice Cavaleru și Meg Mihăiță, cei doi bărbați au putut să-și împărtășească unul altuia din experiențele domestice, dar să și discute despre sport și un stil de viață sănătos. La un moment dat, Drăghia a scos telefonul mobil și cel mai probabil i-a arătat lui Tudor câteva imagini cu fiica lui, Zora. Chiar dacă s-au cunoscut acum 7 ani, când partenerele de viață le-au făcut cunoștință, Vladimir și Tudor au destul de multe lucruri în comun. Ambii sunt familiști convinși, sunt atrași de teatru și film, dar mai ales sunt foști campioni sportivi și promoteri ai sportului românesc. În timp ce Drăghia a fost campion national la natație, Tudor Mihăiță a reprezentat cu succes România la concursurile de jiu-jitsu, iar acum pregătește alți tineri pentru a urca pe podium.

Chiar dacă l-am întâlnit la o terasă de fițe, Vladimir Drăghia nu este genul de soț care să piardă timpul la o bere cu băieții. Fostul câștigător de la „Exatlon” se numără printre acei bărbați care își ajută partenerele de viață la treburile casnice, chiar dacă nu îi iese de fiecare dată, cum de altfel singur recunoaște. „Am fost și eu la supermarket să cumpăr cinci lucruri. Aveam o listă de la Alice. Cu câte lucruri credeți că m-am întors acasă? Cu un singur lucru. Ce s-a întâmplat cu celelalte patru nu știu. Pur și simplu am uitat să le cumpăr. Am fost trimis din nou la supermarket să le cumpăr. De data asta m-am întors cu patru. Dintre care unul trebuia să fie balsam de rufe. Era el balsam de rufe? Nu era. Era detergent cu balsam de rufe. Bineînțeles că am dat vina pe ăștia de la supermarket, că de ce sunt atâtea la raft, apoi pe ăștia cu blasamul de rufe că de scrie că e balsam, dacă nu e. Ca să-mi dau seama într-un final că nici măcar nu era detergent cu balsam, era doar detergent pe care scria…blossom (n.r. mireasmă)”, a povestit Vladimi pe Facebook.