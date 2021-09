FOTO. Cine e omul ”care o suportă” pe Diana Dumitrescu. Cu iubire, răbdare și …mult tutun

Luna aceasta, Diana Dumitrescu și soțul ei au împlinit 3 ani de căsnicie, însă deocamdată nu au celebrat cu vreo petrecere, ci au preferat să se bucure unul de compania celuilalt în diferite vacanțe. De altfel rare sunt momentele când stau despărțiți.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/7

De obicei, Diana și Alin sunt separați doar atunci când fiecare dintre ei are de lucru: Diana la teatru și Alin pe șantier, fiind un cunoscut dezvoltator imobiliar. O situație de genul a fost zilele trecute când fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Alin Boroi singur, pe când ieșea dintr-o benzinărie. Cel mai probabil era în drum spre casă și a făcut o scurtă oprire pentru a cumpăra mai multe pachete cu țigări, iar apoi a demarat în trombă spre casă, acolo unde îl așteptau soția și fiul lui, Carol.

„Nu toți bărbații îți suportă toanele. El mă ia așa ca pe un copil când am toane. Ca orice femeie am și eu toane, mai am momente în care mă trezesc așa și nu am chef, și atunci el face gesturi mici, îmi aduce cafeaua, mă ia în brațe și na îmi trece, n-ai cum”, a mărturisit Diana Dumitrescu.

Nu doar că îi oferă liniște și stabilitate, dar o răsfață zilnic, chiar și după ce în viața lor a venit Carol, în jurul căruia se învârte tot Universul lor. „Eu nu gătesc, însă soțul meu gătește absolut delicios, orice am poftă. În momentul în care intru pe ușă mă întreabă ce vreau să mănânc. Eu îi spun, iar el îmi gătește, pentru că este un bucătar excelent și mă iubește. E felul lui de a mă răsfăța după o zi de muncă”, a mai spus actrița.

Augustin Viziru este „vinovat” pentru fericirea actriței

La această viață fericită a contribuit și Augustin Viziru căci el a fost cel care le-a făcut cunoștință. „Ne-a făcut cunoștință Augustin Viziru, căci el este foarte bun prieten cu Alin. Așa ne-am cunoscut. Mai târziu am ieșit la masă și s-a legat. Ajunsesem în perioada în care am zis că nu mă mai interesează, că nu mai vreau, să fiu doar eu cu mine și dacă Dumnezeu îmi aduce pe cineva în viață, să fie o dragoste frumoasă, cu puțină nebunie. Am primit fix ce aveam nevoie”, a povestit Diana despre momentul în care l-a cunoscut pe Alin Boroi.