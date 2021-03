Un fotbalist a văzut OZN. Un OZN a fost văzut în apropierea unui baraj din Texas – cel puțin conform unei jucător de fotbal american, o vedetă din NFL, care este „aproape 100%” convins că el și partenerul său au văzut semne de activitate extraterestră într-o seară. Baker Mayfield, care joacă ca fundaș al echipei NFL Cleveland Browns, le-a povestit celor 767.000 de adepți ai săi pe Twitter. Se îndrepta spre casă de la cină cu partenerul său Emily când a văzut o minge ciudată plină de lumină care cădea din cer.

Jucătorul de fotbal american a spus că „OZN-ul” a căzut spre Lacul Travis, un rezervor situat pe râul Colorado, aproape de centrul Texasului. Baker a scris pe Twitter: „Aproape 100 la sută, tocmai am văzut un OZN căzând direct din cer în drum spre casă de la cină. Ne-am oprit și ne-am uitat unul la altul și am întrebat dacă ceea ce am văzut e adevărat. O minge de foc, foarte strălucitoare care coboară direct din cer spre Lacul Travis. Mai este cineva martor la asta? ”

Într-adevăr, și alții asistaseră la fenomen. O persoană, pe nume David, i-a răspuns lui Baker: „În niciun caz! Am crezut că sunt singura care a văzut-o! Locuiesc pe lacul Travis și părinții mei mi-au spus că e o nebunie când am fugit să le spun. În niciun caz nu ai văzut-o doar tu!”

Nu a existat nicio explicație oficială pentru presupusa observare a OZN-urilor, dar așa cum a subliniat astronomul Patrick Valley ca răspuns la Baker Mayfield, există de obicei o explicație logică. Valley a spus: „Baker, primul lucru pe care am ajuns să-l înțeleg în ultimii cinci ani de când am studiat cerul noaptea este că ceea ce vedem nu sunt niciodată extratereștri”.

O explicație posibilă pentru această întâmplare ciudată este că Baker Mayfield a asistat la cea mai recentă lansare a navetei spațiale SpaceX. Cu câteva ore înainte de tweet-ul lui Mayfield, SpaceX a lansat racheta Starship SN10, care avea să zboare 10 kilometri înainte de a ateriza. Elon Musk și compania sa au lansat racheta din gama de testare Boca Chica, care se află la doar câteva sute de mile de lacul Travis.

Alternativ, Mayfield crede că renumitul jucător de fotbal american ar fi putut asista la un meteorit căzând pe Pământ.

Astronomul Chris Impey, de la Universitatea din Arizona, a declarat că majoritatea OZN-urilor au explicații „banale”. El a scris în Conversație: „Majoritatea OZN-urilor au explicații lumești. Peste jumătate pot fi atribuite meteoriților, mingilor de foc și planetei Venus. Astfel de obiecte strălucitoare sunt familiare astronomilor, dar deseori nu sunt recunoscute de către membrii publicului”.

