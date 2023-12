Tragedie în LaLiga. Suporter mort în tribunele unui meci de fotbal

Fotbal, LaLiga din Spania. Un suporter a murit în tribunele meciului dintre Granada și Athletic Bilbao. Jocul a fost întrerupt în minutul 18, la scorul de 1-0 pentru formația din Bilbao. Spectatorul a suferit un stop cardiorespirator și nu și-a mai revenit, în ciuda intervenției echipelor medicale.

Partida dintre Granada și Athletic Bilbao a fost întreruptă în minutul 18, la scorul de 1 – 0 pentru Athletic. Motivul a fost o situație dificilă care s-a petrecut în tribune. Un spectator a suferit un stop cardiorespirator, în spatele porții lui Unai Simon. Cei din preajmă l-au văzut cum i se face brusc rău și se prăbușește la pământ.

Echipele medicale au intervenit și au încercat să-l readucă în simțiri, însă eforturile au fost zadarnice. Omul a făcut stop cardiorespirator și a murit în fața tuturor.

Meciul de fotbal a fost întrerupt, la decizia arbitrului de centru, după ce suporterul a murit. Partida va fi reprogramată pentru cele 72 de minute care au mai rămas de jucat.

Inaki Williams scores a header to give Athletic Club the 1-0 lead away from home against Granada. ⚽️🇬🇭

Inigo Lekue with the cross into the box for the assist. 🪄🇪🇸pic.twitter.com/XrVswvTkc8

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 10, 2023