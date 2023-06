Fostul senator Ioan Aurel Rus s-a întors la preoție: „Eu am știut că Dumnezeu e mare”

Luările de cuvânt ale parlamentarului erau îndelung comentate în ziarele vremii. De asemenea, apariția în studiourile televiziunilor a făcut din Ioan Aurel Rus un personaj foarte cunoscut.

La momentul respectiv, Ioan Aurel Rus, preot de meserie, a fost pus să aleagă de Arhiepiscopia Feleacului și Clujului, între sutană și costumul de parlamentar. Ioan Aurel Rus a ales să rămână deputat, drept pentru care a fost caterisit din rândurile clerului Bisericii Ordotoxe Române.

Ioan Aurel Rus a fost parlamentar pentru două mandate, deputat, între 2000 și 2004 și senator, între 2004 și 2008. După acest ultim an, el a renunțat la politică, fiind reprimit în anul 2011, în rândurile clerului.

La cei 65 de ani, fostul deputat și senator spune că și-a regăsit liniștea. El slujește într-o mică bisericuță ridicată în incinta a două centre paliative din satul Nușeni, Bistrița-Năsăud: de îngrijire a persoanelor vârstnice și de îngrijire a persoanelor cu handicap.

După caterisire a urmat cea mai grea perioadă

Ioan Aurel Rus spune că după ce a fost caterisit, la finalul anului 2004, din rândul clerului a avut mult de suferit, pe plan sufletesc.

Când a aflat că nu mai poate sluji ca preot a fost una dintre cele mai dure clipe din viața lui, despre care își aduce aminte și acum după, aproape 20 de ani.

”Cea mai tristă amintire a mea din vremea politicii a fost ziua în care mi s-a comunicat că nu mai pot să intru în altar. Durere mai mare nu există decât să auzi în Joia Paștelor cum se trag clopotele, lumea venea la Denia celor 12 Evanghelii, iar tu n-ai voie să intri să slujești”, a mai spus preotul.

El a spus că nu a putut renunța la costumul de parlamentar deoarece avea foarte multe proiecte politice neterminate, unele dintre acestea referindu-se chiar la biserică

”Eu am știut că Dumnezeu e mare și că ceea ce-mi doresc se va realiza, iar într-o zi voi reveni acolo unde-mi este locul. De la început am știut lucrul ăsta. Înainte, slujeam în parohia Nepos, Protopopiatul Năsăud. O parohie deosebită, pe care n-aș fi vrut s-o părăsesc, dar așa au fost împrejurările”, a mai dezvăluit părintele Rus.

A fost chiar condamnat penal

În cursul anului 2008, Ioan Aurel Rus a fost trimis în judecată de către DIICOT, într-un dosar penal care se referea la acuzații grave, constituire de grup infracțional, racolare și călăuzire în scopul trecerii frauduloase a frontierei, complicitate la fals privind identitatea și fals material în înscrisuri oficiale.

După cinci ani de procese, fostul deputat PRM a fost condamnat la un an de zile de închisoare cu suspendare. La zece ani de la acest moment, Ioan Aurel Rus povestește că totul a fost o înscenare ordonată de cei care conduceau România.

”Am trecut și peste asta. Totul a fost la comandă și acolo. Pata neagră aruncată peste România de regimul Băsescu este continuată și acum de Iohannis. Și la ora actuală, SRI-ul face justiția”, spune fostul parlamentar.

Nu regretă cei opt ani de politică

Ioan Aurel Rus a fost ales pe listele Partidului România Mare, fiind aproape de fostul președinte Corneliu Vadim Tudor.

În cele două mandate de parlament, preotul Rus a fost un fel de ”pilon” al PRM. El a lucrat activ alături de Corneliu Vadim Tudor, despre care, acum, spune că era un om dificil.

”Ca activitate parlamentară, eu sunt destul de mulțumit. Sigur că nu mi-am putut realiza tot ce am vrut, fiind în opoziție. Iar cu Vadim nu era atât de ușor de lucrat. El își impunea punctele lui de vedere, iar de multe ori era prea credul și avea pe lângă el oameni care îl dezinformau. Mie îmi e greu să-mi modific un gând de la o oră la alta, cum de multe ori se cerea. Eu aveam alte principii, mă gândeam că dacă spui ”da” la ora 9, e valabil și la 11”, a mai povestit Ioan Aurel Rus, citat de Fanatik.