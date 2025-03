Politica Fostul șef CJPC, Horia Constantinescu, a demisionat iar din PSD







Horia Constantinescu, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) și fost președinte al ANPC, a demisionat din PSD, invocând nemulțumiri legate de ipocrizia și slugărnicia din partid. Constantinescu, care a candidat în 2024 la Primăria Constanța din partea PSD, a făcut anunțul pe pagina sa de Facebook, criticând dur conducerea partidului.

„Am deranjat pentru că am verificat afaceri și am aplicat sancțiuni. Dinozaurii nu trebuie tulburați din somnul lor istoric”, a declarat Constantinescu, referindu-se la tensiunile cu liderii locali și naționali ai PSD.

El a menționat că decizia sa a fost influențată de presiunile venite din partea unor membri ai partidului, inclusiv Dumitru Buzatu, care ar fi dorit schimbarea sa din funcție.

"Am deranjat"

Horia Constantinescu a trimis demisia printr-un mesaj pe WhatsApp către președintele PSD Constanța, Felix Stroe, afirmând că nu se mai regăsește nici măcar printre simpatizanții partidului.

"Am «demisionat» din PSD. Nu am mai avut niciun dialog cu nimeni din conducerea partidului. De ce? Pentru că am deranjat. «Nu aşa…».

Dl Buzatu voia să fiu schimbat pentru că verificam activitatea «protejatului» de la comisariatul de acolo şi nu trebuia.

Cei de la Constanţa s-au supărat că le-am verificat afacerile şi culmea s-au aplicat sancţiuni.

Şi alte supărări de genul: Vine la mine în judeţ (de subliniat la mine) şi nu îmi cere voie?”, a declarat Horia Constantinescu.

A mai demisionat o dată din PSD

Aceasta nu este prima sa demisie din PSD. În 2020, a părăsit partidul pentru a candida la Primăria Constanța din partea PUSL, revenind ulterior în PSD.

În 2024, a candidat din nou la primărie, clasându-se pe locul trei, după Vergil Chițac (PNL) și Stelian Ion (USR).

Horia Constantinescu este cunoscut pentru pozițiile sale ferme în domeniul protecției consumatorilor și pentru conflictele cu liderii politici locali.