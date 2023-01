Fostul șef al Poliției Bihor, generalul (r) Lazăr Cârjan, are o colecție de peste 700 de cărți rare despre Eminescu

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale și a împlinirii a 173 de ani de la nașterea poetului nostru național, la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, s-a deschis joi seara o retrospectivă expozițională de carte de și despre Mihai Eminescu, din colecția Gen. (r) Lazăr Cârjan

„Cartea cea mai mică tipărită vreodată în Țara Românească”

„Am adunat toată viaţa cărţi de şi despre Eminescu. Am 565 de cărţi despre Eminescu, fără dubluri. Cu dubluri ar fi peste 700, tot ce s-a scris despre el. Am adus aici doar o sută şi ceva de cărți”, a explicat generalul Lazăr Cârjan. Sunt cărți și documente rare legate de opera și exegeza eminesciană, scrisul olograf al poetului, o carte liliput a poeziei Luceafărul -„cartea cea mai mică tipărită vreodată în Țara Românească- executată în Tiparniţa lui H.Fisher-Galaţi, cu litera Diamant, culeasă de zeţarul M. Lender şi dată la iveală pentru întâia oară în ziua de 20 Mai 1933„ , ediții și manuscrise ale unor reputați eminescologi, ilustrații și insigne dedicate poetului.

„Pasiunea a pornit în clasa a şaptea, când am jucat sceneta Luceafărul şi mi s-a repartizat rolul Demiurgului. Dar pentru că s-a îmbolnăvit prezentatorul a trebuit să învăţ Luceafărul pe de rost. Aşa am rămas cu o mare pasiune pentru el şi pentru marii scriitori români, având acum o colecţie bogată de cărţi cu autografe ale scriitorilor români”, a povestit împătimitul colecționar. Printre cărțile rare, Lazăr Cârjan a menționat volumul de Eminescu ‘Poesii’, ediţia a doua Maiorescu, cu o dedicaţie a poetului pentru sora sa Aglae Drogli: „Spre aducere aminte, Aglae Drogli născ. Eminescu”. Cu scrisul lui Mihai Eminescu, sub autoritatea lui Dimitrie Vatamaniuc.

În expoziție e și o carte <raritate extremă> care anul acesta s-a vândut cu aproape 3000 de dolari, pe care colecționarul nu a vrut inițial să o aducă în expozișie. S-a documetat și așa poate fi văzut un exemplar de ‘Poesii’ din 1895, tipărit de doi editori, S. Dimitriu şi Matei Eminescu, fratele cel mic al lui poetului.

„Încercând să aflu pe internet cine este acest S. Dimitriu, carte scrisă «pentru usul şcoalelor», nu am găsit, dar am aflat că această carte este considerată raritate extremă şi a fost vândută anul acesta la o licitaţie cu 2.750 de euro”, a explicat colecționarul. Un volum dedicat primei ediţii Eminescu, scris de Nicolae Georgescu, despre care se spune că la coperta primei ediţii a contribuit chiar Eminescu, iar un eminescolog a declarat că a găsit încastrată în florilegiul respectiv monograma Veronicăi Micle e la dispoziția publicului.

O carte unică în istoriografia universală, expusă la Oradea, este ‘Corpusul receptării critice a operei lui M. Eminescu’, autor Ionel Oprişan, împreună cu Teodor Vârgolici

„Sunt trei volume pentru secolul XIX, 33 de volume pentru secolul XX cu tot ce s-a scris în presă despre Eminescu. Şi nu au apucat să ajungă decât până în decembrie 1925. E unică, nimeni în Europa nu a mai scris aşa ceva. Probabil va continua dacă Ministerul Culturii va mai da fonduri”, speră împătimitul colecționar.