Fostul șef al ISCIR Constanța, acord de recunoaștere a vinovăției cu DNA pentru luare de mită. Ce au stabilit procurorii

Fostul șef al ISCIR Constanța, Mihai Cornel Popescu, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA, fiind acuzat de luare de mită, în urma unor fapte petrecute în perioada 2025–2026. Dosarul, care vizează și alte două persoane, a fost trimis la Tribunalul Constanța, iar inculpații au acceptat pedepse cu suspendare.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței cu acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru trei persoane implicate în dosar.

Este vorba despre Mihai Cornel Popescu, care ocupa funcția de inspector-șef al ISCIR Constanța la data faptelor, acuzat de luare de mită în formă continuată și de folosirea unor informații care nu erau destinate publicității, precum și despre George Adrian Carataș, inspector în cadrul C.N.C.I.R. Constanța, acuzat de luare de mită în formă continuată.

A treia persoană vizată este un angajat al unei societăți comerciale, acuzat de complicitate la luare de mită în formă continuată.

Potrivit procurorilor, Mihai Cornel Popescu ar fi primit bani în legătură directă cu atribuțiile sale de serviciu.

„În perioada 29 octombrie 2025 - 28 ianuarie 2026, inculpatul Popescu Mihai Cornel, în calitate de inspector-şef I.S.C.I.R. Constanţa, ar fi primit de la reprezentantul unei societăţi comerciale (martor în cauză) suma totală de 2.400 de lei, în legătură directă cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu. Sumele ar fi fost primite pentru a-i declara admişi pe angajaţi ai societăţii în vederea utilizării unor instalaţii/utilaje din cadrul depozitului acesteia, pentru a declara admis un angajat care susţinuse examenul de extindere de grupă necesară manipulării unor utilaje, precum şi pentru a-i declara admişi pe patru candidaţi care au susţinut examenul pentru obţinerea atestatului de operator R.S.V.T.I. (Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor). În două dintre situaţii, inculpatul ar fi primit sumele de bani prin intermediul inculpatului G.M., angajat al societăţii respective”, au transmis procurorii DNA.

În același interval, acesta ar fi permis accesul unor persoane la informații confidențiale privind organizarea examenelor, inclusiv subiectele și baremele de corectare.

Procurorii au arătat că, la data de 28 ianuarie 2026, Mihai Cornel Popescu a fost prins în flagrant în timp ce primea suma de 700 de lei. În același dosar, anchetatorii au detaliat și faptele atribuite celui de-al doilea inculpat.

”În perioada 22 septembrie - 17 decembrie 2025, inculpatul Carataş George Adrian, în calitate de inspector în cadrul C.N.C.I.R. Constanţa, ar fi primit de la reprezentantul unei societăţi comerciale (martor în cauză) bunuri în valoare totală de 2.102,57 lei, în legătură directă cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, respectiv pentru a întocmi rapoarte de inspecţie favorabile cu privire la utilajele societăţii respective”, a precizat sursa citată.

Procurorii anticorupție au propus instanței confiscarea sumelor obținute cu titlu de mită. Este vorba despre 1.700 de lei de la Mihai Cornel Popescu și 2.102,57 lei de la George Adrian Carataș, reprezentând contravaloarea bunurilor primite. În acest context, anchetatorii au dispus instituirea sechestrului asupra sumelor de bani supuse confiscării.

Cei trei inculpați au recunoscut faptele în fața procurorilor și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Mihai Cornel Popescu a fost de acord cu o pedeapsă de doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare, iar ceilalți doi inculpați au acceptat pedepse de câte doi ani de închisoare cu suspendare.

Dosarele de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Constanța. Procurorii au solicitat instanței să mențină măsurile asigurătorii dispuse în cauză.