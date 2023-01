Fostul secretar de stat american Mike Pompeo, dezvăluiri despre complotul dintre fosta ambasadoare la ONU Nikki Haley și Ivanka Trump

Cartea sa este intitulată „Never Give an Inch: Fighting for the America I Love”, iar în interiorul ei sunt publicate portretelor mai multor potențiali rivali republicani din 2024. Cartea va fi publicată abia săptămâna viitoare, însă câteva fragmente din aceasta au fost obținute de CNN.

Fosta ambasadoare la ONU voia să devină vicepreședintele lui Donald Trump

Mike Pompeo a scris în cartea sa de memorii cum John Kelly, şeful de cabinet al lui Trump la acea vreme, i-a dezvăluit că Nikki Haley a programat o întâlnire cu președintele SUA sub pretextul de a discuta despre o chestiune personală. Numai că, atunci când a avut loc întâlnirea, ea s-a prezentat în Biroul Oval alături de Kushner şi Ivanka Trump, care erau consilieri la Casa Albă.

„După cât şi-a dat seama Kelly, ei prezentau o posibilă opţiune „Haley vicepreşedinte”. În mod clar, această vizită nu a reflectat un efort de echipă, ci a subminat munca noastră pentru America”, scrie Pompeo în cartea sa.

În urma dezvăluirilor, Nikki Haley a menționat că nu s-a întâlnit niciodată cu fiica și ginerele lui Trump și nu a avut nicio discuție cu președintele de la acea vreme despre funcția de vicepreședinte. Aceasta a adăugat: „Chiar Pompeo spune că nu este sigur dacă este adevărat”.

Încă o sursă susține afirmațiile lui Mike Pompeo

Însă, o altă sursă de la Casa Albă din acea perioadă a venit și a întărit spusele lui Pompeo, mărturisind că își amintește cum Kushner şi Ivanka Trump o susţineau pe Haley să devină secretar de stat pentru a-i urma lui Rex Tillerson, care se opusese ca Kushner să se implice prea des în relaţiile externe şi într-o manieră cu care Tillerson nu era de acord.

De asemenea, Pompeo a contestat și cartea lui Bolton, fostul consilier pentru securitate naţională al lui Trump, precizând că acesta ar trebui să se afle în închisoare pentru că a divulgat informaţii clasificate şi detalii profund sensibile, potrivit news.ro.