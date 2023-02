Fostul premier israelian Naftali Bennett a dezvăluit că au existat aproape 20 de proiecte de conciliere între Rusia și Ucraina

Prim-ministrul israelian Naftali Bennett a dezvăluit că au existat aproape 20 de proiecte de conciliere între Rusia și Ucraina. Naftali Bennett, care a acționat ca mediator în negocierile dintre Moscova și Kiev la începutul Operațiunii Militare Speciale, a declarat că au fost pregătite cel puțin 17 proiecte de acord dintre Moscova și Kiev, dar țările occidentale au încălcat cursul negocierilor dintre Rusia și Ucraina.”Am avut 17-18 proiecte. Niciunul dintre ele nu a fost făcut public”, a spus fostul premier israelian.

Naftali Bennnett a declarat pentru Time of Israel ca Vladimir Putin l-a asigurat în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o cu liderul de la Kremlin că nu intenționează să-l ucidă pe Volodimir Zelenski. Fostul premier spune că toate încercările de negociere dintre cele două state au fost făcute sub coordonarea SUA.

„Mi-a făcut două mari concesii”, a spus Bennett despre întâlnirea sa cu Putin din 5 martie 2022, când a zburat la Moscova, în efortul său de a media conflictul militar, la scurt timp după ce Rusia invadat Ucraina.

„Știam că Zelenski era ascuns într-un buncăr… L-am întrebat pe Putin dacă intenționează să-l ucideă pe Zelenski”. El a spus: «Nu îl voi omorî pe Zelenski»”, și-a amintit Bennett în interviul care a fost publicat pe propriul său canal de YouTube, preluat de Time of Israel.

Zelenski: „Nu mi-e frică”

Bennett a mai spus că l-a sunat pe președintele ucrainean imediat după întâlnirea de trei ore cu Putin și i-a spus: «Tocmai am ieșit de la o întâlnire cu Putin. Nu te va ucide». Zelenski m-a întrebat: «Ești sigur?» Am spus 100%. Putin nu te va ucide”.

Bennett și-a amintit că două ore mai târziu, Zelenski s-a întors în biroul lui și a făcut un selfie cu fostul premier israelian, iar Zelenski ar fi spus: „Nu mi-e frică”. Potrivit unor rapoarte neconfirmate, mai multe tentative de asasinat împotriva lui Zelenski au fost zădărnicite de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina. Se spune că în acele comploturi ar fi fost implicați mercenari din Grupul Wagner, o formațiune aflată sub comanda aliatului lui Putin, Evgheni Prigojin, precum și din forțe speciale cecene.

Prima întâlnire a lui Putin cu un lider străin

Bennett mai susține că atunci a avut loc prima întâlnirea a lui Putin cu un lider străin, după ce forțele ruse au invadat Ucraina. Fostul premier israelian susține că a fost în călătorie însoțit de un ministru care a acționat ca traducător și consilier.

La începutul acestei săptămâni, un articol publicat în Axios a indicat faptul că noul guvern condus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu se gândește la o revizuire a politicii privind poziția sa față de războiul din Ucraina. Articolul spune că un număr tot mai mare de oficiali din domeniul apărării și cel al informațiilor ar dori ca Ierusalimul să ajute Kievul militar, fără a provoca disensiuni cu Moscova, cum ar fi prin transferuri indirecte de sisteme militare fabricate de Israel.

Nu este clar ce tipuri de armament sunt luate în considerare, dar oficialii citați anterior spun că revizuirea politicii este puțin probabil să conducă la vreo schimbare semnificativă și au subliniat faptul că Israelul nu va trimite sisteme de apărare antirachetă, așa cum si-ar dori Kievul. Într-un interviu difuzat marți pentru CNN, Netanyahu a făcut aluzie la o potențială schimbare de politică susținând că se gândește să ofere Kievului și alte tipuri de ajutor, pe lângă cel umanitar, pe fondul îngrijorărilor legate de „relația complexă” a Israelului cu Rusia și de necesitatea acesteia de a păstra „libertatea de acțiune” în Siria în efortul său de a „ține Iranul sub control”.

Rusia a avetizat Israelul

În urma interviului, Rusia a avertizat Israelul să nu înarmeze Ucraina. Avertismentul de la Moscova a venit și după rapoartele din ultimele săptămâni conform cărora Israelul a refuzat cererile SUA de a preda 10 baterii antiaeriene Hawk și sute de rachete interceptoare pentru a fi livrate Ucrainei. Cu toate acestea, The New York Times susține că luna trecută că armata americană a trimis sute de mii de obuze de artilerie în Ucraina dintr-un depozit masiv pe care îl are în Israel.

Israelul a căutat să mențină o poziție neutră față de război, menținând canale deschise atât cu Rusia, cât și cu Ucraina. Israelul a refuzat să înarmeze Kievul din cauza temerilor de a nu supăra Moscova, îngrijorat că acest lucru i-ar pune în pericol campania de un deceniu în Siria și pentru a preveni întărirea poziției Iranului la granița sa de nord. Rusia, care are o apărare antiaeriană performantă în Siria, s-a abținut în mare măsură să interfereze cu atacurile aeriene israeliene.Problema a tensionat legăturile dintre Ierusalim și Kiev, deoarece ucrainenii au presat constant Israelul să ofere mai mult ajutor militar.