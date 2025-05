Politica Fostul premier al Poloniei, avertisment pentru Simion: Ar trebui să fie foarte atent







Fostul premier al Poloniei, avertisment pentru George Simion. Preşedintele Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), polonezul Mateusz Morawiecki, a explicat de ce îl susţine pe George Simion în cursa prezidenţială din România.

„Sunt un susţinător foarte puternic al domnului George Simion”, a spus liderul ECR Mateusz Morawiecki. Acesta a declarat că el și liderul AUR împărtăşesc aceleaşi opinii şi sunt „aliniaţi în gândire”.

Mateusz Morawiecki îl susține pe George Simion

„George Simion este membru în conducerea Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni și așa am ajuns să-l cunosc. Am aflat opiniile sale despre unitatea transatlantică, despre colaborarea polono-română, despre interesele noastre comune vizavi de partenerii noștri din partea de vest a UE, despre Rusia, despre China, despre tot. Așa că pot fi sigur că suntem foarte aliniați în gândirea noastră”, a declarat acesta.

Morawiecki a declarat că Polonia nu vrea să trimită trupe în Ucraina și că înțelege de ce liderul AUR nu are în plan să ajute țara atacată de Vladimir Putin.

„Noi nu suntem implicați în niciun fel de trimitere de trupe sau de sprijinire directă a Ucrainei, în Ucraina. Polonia a avut un rol esențial în primele 12 luni de război, când, sub guvernul meu, am trimis arme și am sprijinit refugiații ucraineni.

Dar, în acest moment, nu suntem în favoarea trimiterii trupelor noastre în Ucraina. Și nu sunt surprins că George Simion nu susține trimiterea trupelor românești în Ucraina”, a mai declarat el.

Nu este de acord cu politicienii care îl admiră pe Putin

Mateusz Morawiecki a mai spus că nu este de acord cu politicienii care îl admiră pe Vladimir Putin, dar că partidul său, AUR, Viktor Orban și Giorgia Meloni se opun ferm elitelor liberale de stânga. Acesta a mai declarat că România și Polinia sunt defavorizate de Bruxelles.

„Nu împărtășesc nicio admirație pentru Vladimir Putin. Nu sunt deloc de acord cu nimeni care îl admiră pe Vladimir Putin. Știm cât de rea a fost Uniunea Sovietică şi ştim ce poate însemna Rusia pentru țările din Europa de Est.

Nu admir deloc pe nimeni care susține Rusia, care are cuvinte pozitive la adresa Rusiei. Avem un candidat în campania prezidențială din Polonia care este, de asemenea, pro-rus și suntem foarte ferm împotriva lui. Rusia amenință Ucraina și acesta este motivul pentru care sprijinim Ucraina. Asta pe de o parte.

Dar, pe de altă parte, sunt foarte conștient cât de periculoase pot fi elitele europene și establishmentul (sistemul, n.r.) european. Ţările vest-europene doresc să schimbe tratatele și doresc să ne priveze de o parte semnificativă a suveranității noastre.

Iar partidul AUR, precum și Viktor Orban, Giorgia Meloni și partidul meu, ne opunem ferm elitelor liberale de stânga și establishmentului, acestei plutocrații de la Bruxelles. Sunt economist. Am fost ministru de Finanțe. Am fost ministru al Economiei. Am fost prim-ministru. Și știu foarte, foarte bine cum Polonia și România sunt private de banii noștri”, a mai declarat fostul premier polonez.

Mateusz Morawiecki, sfaturi pentru George Simion

Fostul premier polonez a mai declarat că George Simion trebuie să fie atent cu mass-media pentru că jurnaliștii sunt răutăcioși.

„Nu cunosc situația din România, dar, dacă este similară cu cea din Polonia, atunci George Simion ar trebui să fie foarte atent cu mass-media, pentru că jurnaliştii pot fi foarte răutăcioşi și deloc obiectivi.”

Acesta l-a sfătuit pe liderul AUR să nu fie niciodată șantajat de Comisia Europeană și să lupte până la capăt. Morawiecki a mai spus că partidul său îl va susține pe candidatul AUR la prezidențiale în continuare.

„Să nu se lase şantajat, să lupte până la capăt! Să construiască alianțe cu alte țări, chiar și cu țările cu care nu sunteți de acord cu privire la unele elemente, pentru că Uniunea Europeană nu poate fi un mare mastodont care să ia puterile suverane ale statelor membre! Acesta este punctul numărul unu.

Deci George Simion, dacă va câștiga alegerile prezidențiale, să nu fie niciodată șantajat de Comisia Europeană! Şi noi, dacă vom reveni la putere, îl vom susține pe George Simion. Și sunt sigur că și el ne va susține, pentru că Comisia Europeană uzurpă puteri pe care nu le are, de fapt, conform tratatelor de la Roma și în tratatele de la Lisabona”, a declarat acesta pentru Hotnews.