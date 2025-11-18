Fostul Hotel „Național” va fi monitorizat video. Măsuri urgente după tragedia în care și-a pierdut viața o minoră Video

Republica Moldova. Clădirea fostului hotel „Național” din centrul Chișinăului, aflată de ani buni în stare avansată de degradare, va fi monitorizată video, iar imaginile vor fi transmise în timp real către poliție. Decizia a fost aprobată pe 18 noiembrie de Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a municipiului Chișinău, după o serie de tragedii care au avut loc în perimetrul imobilului abandonat.

Potrivit Primăriei Chișinău, instalarea camerelor de supraveghere are scopul de a securiza zona și de a preveni noi incidente grave.

„S-a decis alocarea surselor necesare pentru securizarea zonei din jurul fostului hotel „Național”, instalarea camerelor de supraveghere, transmiterea imaginilor către poliție și identificarea altor clădiri și zone cu risc sporit”, a transmis primarul Ion Ceban.

Primarul a precizat că municipalitatea a identificat fondurile necesare nu doar pentru monitorizarea fostului hotel „Național”, ci și pentru cartografierea altor imobile aflate în stare de risc ridicat. Autoritățile vor crea o listă a acestor clădiri, urmând ca fiecare caz să fie evaluat în vederea aplicării unor măsuri de protecție.

În cadrul unei ședințe comune cu reprezentanții poliției, s-a discutat și despre intensificarea luptei împotriva traficului și consumului de droguri în capitală, fenomen care afectează în mod direct siguranța publică, inclusiv în zonele abandonate.

În paralel, edilul a dispus actualizarea planului municipal de intervenție, cu măsuri care vizează sănătatea publică, activități de prevenție, informarea elevilor în instituțiile de învățământ și protecția copiilor. Scopul este crearea unui cadru de reacție rapidă în cazul situațiilor de risc care pot afecta tinerii și comunitatea.

Pe 17 noiembrie, Ion Ceban a anunțat că Primăria va instala un gard în jurul fostului hotel „Național”, în ciuda faptului că imobilul nu se află în gestiunea municipalității. Costurile urmează să fie evaluate și transmise proprietarului.

Decizia vine la trei ani după ce edilul însuși a cerut înlăturarea gardului montat anterior la solicitarea poliției.

Măsurile de securizare au fost accelerate după drama produsă pe 6 noiembrie, când o adolescentă de 13 ani a fost găsită fără suflare în interiorul fostului hotel, după ce a căzut de la înălțime. Accesul liber în clădire a făcut ca aceasta să rămână ani la rând un punct periculos, atrăgând persoane fără adăpost, consumatori de droguri sau minori.

Cazul a provocat reacții puternice din partea societății civile, care a cerut autorităților să intervină imediat pentru a preveni noi tragedii.

Clădirea, considerată una dintre cele mai importante construcții moderniste din Chișinău, continuă să se degradeze în lipsa unor investiții, iar situația juridică a proprietății rămâne incertă. Autoritățile promit, însă, măsuri ferme pentru securizarea zonei și monitorizarea atentă a imobilului.