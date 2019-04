Hăituit de DNA, fostul director Romgaz Târgu Mures a murit. Tragicul destin al lui Avram Pantelimon

Fostul director Romgaz Târgu Mureș, Avram Pantelimon, a murit după o lungă luptă dusă cu DNA. Cazul lui Avram este ultimul de pe o listă lungă a oamenilor care au clacat din cauza presiunilor la care au fost supuși pe toată durata investigării DNA și a proceselor care au urmat.





Miercuri, 24 aprilie 2019, fostul director al Romgaz Targu Mureș, Pantelimon Avram, a murit înainte să se poată bucura de confirmarea în apel a dublei victorii obținute la fond împotriva DNA. Cele doua rechizitorii instrumentate de către DNA Mureș au fost neconvingătoare pentru instanță care a emis o achitare, respectiv o desființare a rechizitoriului, informează luju.ro

Pe 28 ianuarie 2016, DNA anunța reținerea a patru sefi ai Romgaz Targu Mures, pentru pretinse fapte de abuz în serviciu comisie în primăvara lui 2014, susțineau procurorii DNA. Aceste fapte aveau legătură cu devierea unor conducte din oraș pe cheltuiala proprie a Romgaz. Primul eșec al procuroarei de caz, Gianina Oreviceanu, a fost în momentul în care toți cei patru inculpați care au fost reținuți pentru 24 de ore, printre care și Pantelimon Avram, au fost repuși în libertate sub control judiciar de către Tribunalul Mureș.

Trimisa în instanta în martie 2016, cauza a produs la fond o achitare pentru toti cei 4 inculpați, dispusa in dosarul nr.627/102/2016 de către judecătorul Virgil Ioan Ogrean de la Tribunalul Mureș in baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala: „fapta nu este prevazuta de legea penala”.

Minuta sentinței de pe 25 martie 2019:

„In baza art. 17 alin. 2 din Codul de procedura penala, combinat cu art. 396 alin. 5 din Codul de procedura penala, raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I, din Codul de procedura penala, achita pe inculpații: 1. AP 2. si 3. OIT 4. MEV , de sub acuza comiterii infracțiunii de abuz in serviciu (dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit) - prevazuta si pedepsita de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 297 alin. 1 din Codul penal. Constata ca inculpații AP, SI, OIT si MEV au fost reținuti cate 24 de ore la data de 27 ianuarie 2016 si apoi plasați sub control judiciar începând cu data de 28 ianuarie 2016, măsura revocata definitiv la data de 21 decembrie 2016. Constata ca partea civila SNGN ROMGAZ S.A. Mediaș a renunțat la pretențiile civile formulate in cauza. Dispune ridicarea măsurilor asiguratorii instituite in cauza prin ordonanța DNA – Serviciul teritorial Targu Mures din data de 16 februarie 2016, din care erorile materiale au fost îndreptate prin ordonanța nr. 129/P/2015 din data de 13.04.2016, asupra: a) imobilului situat in ... aparținând inculpatului AP (in cota de 1/1 împreună cu AI); b) imobilului (apartament) situat in si (in cota/1 împreuna cu ?I); c) terenului arabil extravilan in suprafața de … situat in; d) terenului arabil extravilan in suprafața de … situat in …; e) autoturismului marca VW Passat… f) autoturismului marca Audi Q5… toate bunurile de la pct. c), d), e) si f) aparținând inculpatului OIT (in cota de 1/1 împreună cu OL). g) imobilului (apartament) situat in inculpatului MEV (in cota de 1/1 împreună cu MN). In temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat in cauza rămân in sarcina acestuia. Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare copiei minutei. Pronunțată in ședința publica din data de 25 martie 2019”.

Dosarul de mai sus nu a fost singurul dosar pe care DNA i l-a fabricat lui Avram Pantelimon. In aprilie 2017, DNA Mureș l-a pus sub urmărire penala pentru presupuse fapte de luare de mita si instigare la abuz in serviciu in legătura cu o licitație. De data aceasta, dosarul a zăcut mai mult la parchet, inculpatii fiind trimiși in judecata abia in luna decembrie a aceluiași an, însă fără acuzația de luare de mita. Cu alte cuvinte, timp de 8 luni, directorul Avram avusese imaginea terfelita, fiindu-i aplicata aiurea eticheta de „șpăgar”. Rechizitoriul a fost semnat de către cel care conduce serviciul teritorial încă din septembrie 2013: Tiberiu Nicolae Onea (foto 2). Ca un făcut, șeful a putut mai mult decat subordonata in materie de esec. Astfel, dacă Oreviceanu a încasat la fond „doar” o achitare pe linie, Onea si-a trecut in palmares o desființare a rechizitoriului încă din camera preliminara. Hotărârea din dosarul nr. 4606/102/2017/a1 a fost pronuntata de către judecătorul Ionuț Pavel de la Tribunalul Mures.

Prezentam minuta sentinței de pe 11 februarie 2019:

„Constata ca prin incheierea penala nr. 4/CP/09.01.2019, judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Mures a constatat nulitatea mandatelor emise de catre inalta Curte de Casatie si Justitie 005674 din 13.09.2012, 002368 din 14.03.2013 si 004178 din 06.06.2013 si au fost inlaturate convorbirile telefonice mentionate in referatul procurorului din data de 06.07.2017 si aflate la filele 223 – 239 vol III d.u.p si s-a constatat neregularitatea rechizitoriului nr. 65/P/2015 emis la data de 20.12.2017 de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Targu Mures Constata ca procurorul a mentinut dispozitia de trimitere in judecata. In baza art. 346 alin. 3 lit a din Codul de procedura penala dispune restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Targu Mures in vederea refacerii actului de sesizare ca urmare a neregularității acestuia conform considerentelor. In temeiul Deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 22 din 18 ianuarie 2018 dispune îndepărtarea fizica de la dosarul cauzei a convorbirilor telefonice aflate la filele 223 – 239 vol III d.u.p si obtinute ca urmare a mandatelor emise de catre inalta Curte de Casatie si Justitie 005674 din 13.09.2012, 002368 din 14.03.2013 si 004178 din 06.06.2013. In baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata in camera de consiliu azi, 11.02.2019”.

DNA a atacat ambele sentințe cu apel, cauzele aflându-se in mâinile unor magistrați de la Curtea de Apel Târgu Mureș. Primul dosar (cel cu achitarea) abia a primit cel dintâi termen (22 mai 2019) la completul format din judecatorii Lehel-Barna Szots si Mihaela Vasilescu (foto 3). A doua cauza, in schimb (cea cu rechizitoriul desființat), s-a mișcat mai repede, judecătorii Lucian Ghiban si Daniel Cristian Ursulescu stabilind la termenul de vineri, 19 aprilie 2019, amânarea deliberării si a pronunțării pentru data de 3 mai.Iata comunicatele DNA privind cel dintâi dosar:

A. Retinerea:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 27.01.2016, a inculpatilor

- AVRAM PANTELIMON, directorul Sucursalei Targu Mures a SNGN Romgaz

- STEFAN IOAN, directorul tehnic al Sucursalei Targu Mures a SNGN Romgaz,

- MINCAN EMIL VALENTIN, seful Sectiei de Productie din cadrul SNGN Romgaz – Sucursala Targu Mures,

- OLARU IOAN TIBERIU, seful Serviciului Proiectare al Sucursalei Targu Mures a SNGN Romgaz,

cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In primavara anului 2014, inculpatul Avram Pantelimon impreuna cu inculpatii Mincan Emil Valentin, Stefan Ioan si Olaru Ioan Tiberiu, invocand existenta unor presupuse defecte si emanatii de gaze, au hotarat ca o lucrare de deviere a unor conducte de aductiune de la trei sonde, ce trebuia executata de catre o asociere din care facea parte si Primaria Targu Mures, in conditiile construirii unui cartier de locuinte pe raza orasului, sa fie realizata din bugetul propriu al societatii nationale.

Acest lucru a fost posibil prin incalcarea, de catre cei patru inculpati, a normelor legale privind disciplina financiara si in constructii, a legislatiei specifice din domeniul gazelor naturale si mai mult, fara sa existe o justificare tehnico-economica.

Prin inregistrarea acestor cheltuieli nejustificate in contabilitatea SNGN Romgaz - Sucursala Targu Mures s-a produs un prejudiciu in bugetul acestei societati in suma de 146.637 lei, concomitent cu obtinerea unui folos necuvenit in favoarea Asocierii care trebuia sa execute lucrarea respectiva.

Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala

La data de 28 ianuarie 2016, inculpatii Olaru Ioan Tiberiu, Stefan Ioan, Mincan Emil Valentin si Avram Pantelimon urmeaza sa fie prezentati Tribunalului Mures cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Viorica Dancila, SAH la Dragnea! Declaratiile care o pot arunca afara din guvern

Pagina 1 din 2 12