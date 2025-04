Justitie Primarul din Târgu Mureş, suspendat de DNA. Va contesta decizia







Primarul municipiului Târgu Mureş, Soós Zoltán, a anunțat că DNA i-a interzis exercitarea atribuţiilor de edil-şef pentru 60 de zile. El susține că decizia a venit după ce, în urmă cu mai mult timp, a dorit să clarifice ”prezenţa stranie a unei maşini care apărea frecvent în apropierea caselor noastre”.

Primarul din Târgu Mureș, interzis de DNA

„Astăzi, am fost din nou pus în faţa unei decizii greu de înţeles din partea DNA Mureş, anume interzicerea exercitării atribuţiilor specifice de primar pentru o perioadă de 60 de zile, o măsură care loveşte nu doar în mine ca primar, ci şi în încrederea voastră, a celor care mi-aţi fost alături în toţi aceşti ani.

Este o măsură ce contrazice flagrant hotărârea anterioară a instanţei, care stabilise că pot să-mi exercit atribuţiile în mod legal şi firesc”, a afirmat Soós Zoltán, într-o înregistrare video publicată, luni seară, pe Facebook.

Edilul a declarat că DNA l-a sancționat pentru că s-a interesat în trecut de o maşină care apărea frecvent în zona unde își crește copiii. El a precizat că nu a folosit aceste informații și că doar a vrut să își protejeze familia.

De la ce a pornit totul

„Totul porneşte de la un episod vechi, când în urma apelurilor repetate din partea unor vecini îngrijoraţi, am încercat să clarific prezenţa stranie a unei maşini care apărea frecvent în apropierea caselor noastre. În zonă locuiesc multe familii cu copii. Acolo îmi cresc şi eu copiii. Siguranţa lor pentru mine e o grijă constantă, instinctivă, profund umană.

A fost un gest de protecţie, nu de interes personal. Am cerut informaţii tocmai pentru a înlătura orice suspiciune, orice gând neliniştitor. Şi când mi s-a confirmat că nu există pericole, m-am oprit. Nu am folosit aceste informaţii în vreun fel.

Nu am profitat de ele, nu am căutat vreun avantaj. Am acţionat exact cum ar fi făcut orice tată responsabil, orice vecin atent la ceilalţi, orice om căruia îi pasă cu adevărat de cei din jur”, a explicat primarul.

Primarul din Târgu Mureș va contesta decizia

Edilul a mai declarat că aceste fapte au fost ”deja analizate de instanţă şi considerate neproblematice”, dar acum sunt scoase din nou la lumină şi ”reinterpretate”. Acesta a anunțat că va contesta decizia.

”Mă întreb, cu durere, dar şi cu luciditate, dacă nu cumva ne aflăm în faţa unei decizii motivate politic. Am respectat cu stricteţe toate condiţiile impuse iniţial de instanţă. Nu am încălcat nicio regulă, nicio dispoziţie. De aceea, ceea mi se întâmplă acum nu doar că mi se pare profund nedrept, dar e şi o lovitură dată încrederii în actul de justiţie.

Voi contesta această decizie pentru că sunt convins că adevărul va ieşi la iveală. Cred cu toată fiinţa că dreptatea nu poate fi ignorată la nesfârşit şi că justiţia română va înţelege că am acţionat cu bună credinţă în exercitarea atribuţiilor”, a conchis el.

Reprezentanţii UDMR Târgu Mureş consideră „inacceptabil ca, după câteva luni de la o sentinţă definitivă, să se încerce punerea unor noi obstacole în calea unui ales local – în condiţiile în care persoana în cauză a respectat toate cerinţele impuse de instanţă”.