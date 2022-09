Fostul deputat PNL Marin Anton a povestit în fața judecătorului cum au încercat niște „lucrători SRI, judecători și procurori”, să-l „scape” de un proces penal

Găsiți aici linkul către articol, pentru a vă aminti povestea pe EvZ.ro. La termenul acela de la Tribunalul București, a fost audiată ca martoră Virginia Velican, șefa de la Administrația Județeană a Finanțele Publice Ilfov. Ea a fost colegă cu Marin Anton încă de pe vremea fabricii Danubiana și au rămas prieteni. Cu acea ocazie, Velican a povestit cum a fost contactată de un contribuabil, Gabriel Cazan, pe care îl cunoștea de pe vremea când aceasta lucra la finanțele de la Giurgiu, care i-a spus că niște “oameni din SRI” știu despre problemele cu justiția ale lui Marin Anton și că îl pot ajuta pe acesta să primească achitare, dacă nu la Tribunalul București, atunci cu siguranță la instanța de decizie definitivă de la Curtea de Apel București.

Falsul procuror a fost preins în urma lui flagrant

Martora a fost la întâlnire cu “oamenii din SRI” și a dat peste “procurorul Păun”, care i-a cerut 600 mii euro, în două tranșe. Marin Anton a refuzat, însă “procurorul” a mai lăsat la preț și s-a ajuns la numai 400 mii euro, în două tranșe, cu condiția ca prima transă, de 200 de mii să fie plătită foarte repede. Marin Anton nu a percutat, însă într-un timp scurt s-au întâmplat lucruri care l-au speriat, motiv pentru care a făcut denunț la DNA. Procurorii au organizat un flagrant, iar falsul procuror Păun a fost prins când primea tranșa de 200 mii euro de la martora Velican. Atunci s-a aflat și numele real al celui care se dădea drept procuror. Se numește Eugen Holban și se ocupă cu astfel de escrocherii.

Unul a mers pe recunoaștere, celălalt la judecată

A mai încercat să obțină bani și de la Ioan Niculae de la InterAgro însă acesta l-a refuzat. Îi promisese lui Niculae că îl scapă de un proces penal pentru un milion de euro. Și în acea situație s-a folosit de săgeata Gabriel Cazan, care era angajat la vremea aceea ca director la echipa de fotbal Astra Giurgiu, deținută de Niculae. Între timp Cazan a fost trimis în judecată pe formula simplificată de recunoaștere și a fost condamnat. Eugen Holban a ales să fie judecat și acum se află în cercetare judecătorească la o instanță a Tribunalului București, unde președinte de complet de judecată este judecătorul Dan Sterică Toma. În fața acestuia a dat declarația de miercuri fostul deputat Marin Anton.

Marin Anton l-a cunoscut pe Holban în sala de judecată

L-am întâlnit pe Marin Anton la intrarea în sala de judecată 208 de la Tribunalul București. Ședința de judecată fusese suspendată pentru o jumătate de oră, după cauza care fusese înainte. Era îmbrăcat într-un costum impecabil, bleu metalizat, cu cămașă albă și cravată cu picățele. Ca de obicei în ultimii ani, era ras luciu în cap. Ne-am salutat și m-a întrebat dacă știu care este Holban, pentru că nu îl văzuse niciodată. Am băgat capul în sală și i l-am arătat. Holban era în sală și discuta cu un gardian, plin de tatuaje, de la penitenciarul Jilava, care adusese un deținut în boxă. Anton a ridicat din umeri, ca atunci când vezi pe cineva sau ceva despre care nu știi nimic. Apoi a intrat și el în sală și s-a așezat în ultima bancă, singur. Din când în când trăgea cu ochiul spre Holban. Îl privea cu curiozitate dar și cu un fel de repulsie. Apoi a început ședința de judecată, iar după vreo trei cauze care s-au desfășurat repede, a venit și rândul dosarului în care Marin Anton a povestit peripețiile prin care a trecut cu falsul procuror Păun.

Propunerea escrocilor i s-a părut o glumă proastă

“Prin Octombrie sau Noiembrie 2020, a venit la mine Gina Velican și mi-a spus că niște oameni din SRI vor să-mi facă o propunere. Aflaseră despre procesul meu penal de la Tribunalul București și se ofereau să îmi obțină achitarea pentru suma de 600 mii euro. Au spus că banii trebuiesc plătiți în două tranșe a câte 300 mii euro, iar prima tranșă trebuie achitată repede, în câteva zile. A doua tranșă se plătea după decizia definitivă de achitare. Am luat-o ca pe o glumă proastă și am vrut încă de atunci să fac denunț”, și-a început declarația fostul deputat. Și-a amintit că de fapt au fost două discuții, una în care Gina Velica i-a spus despre cei care vor să discute cu el și a doua când a aflat suma, după ce a trimis-o pe prietenia sa la întâlnire. Concluzia este că a refuzat propunerea și nu își mai amintește dacă atunci a aflat că nu este vorba despre oameni de la SRI ci despre “procurorul Păun”.

La o partidă de vânătoare niște “procurori și judecători” s-au supărat că Marin Anton nu a plătit și i-au pus gând rău

Marin Anton a povestit despre primul semnal de alarmă care l-a făcut să fie atent la povestea în care intrase fără să vrea. “După câteva zile a venit la mine la fermă, la Frumușani, unde aveam și biroul un bărbat pe care îl cunoșteam de la niște partide de vânătoare. Nici nu știam cum îl cheamă. Am aflat mai târziu că îl cheamă Iulian Cercel și este din Popești Leordeni…”, a început să povestească martorul. “Mai merge vânătoarea, domnule Anton? Mai sunt animale de vânat în România?”, l-a întrerupt judecătorul Toma. “Sunt destule. S-au refăcut turmele după dezastrul cu pesta porcină și sunt și altele”, i-a răspuns Anton, după care a continuat să povestească ce s-a întâmplat la întâlnirea de atunci cu vânătorul Cercel. “Mi-a spus că a fost la o partidă de vânătoare zilele trecute cu niște procurori și judecători și i-a auzit pe aceștia vorbind despre mine. Cică erau supărați că nu am acceptat propunerea lor de a plăti și că se vor ocupa de mine ca să fiu condamnat ca să îmi dea o lecție. M-am speriat Petru că Cercel mi-a spus că au discutat despre dosarul meu și știau amănunte din dosar. Ziceau că i-am refuzat printr-o doamnă blondă (Gina Velica)”, a povestit fostul deputat.

Atitudinea unei judecătoare l-a speriat și l-a determinat să facă leuț la DNA

Al doilea semnal de alarmă, Marin Anton l-a tras chiar la Tribunalul București. “Eram chiar în sala asta, domnule președinte, dar în alt dosar, dosarul meu care este acum la Curtea de Apel. Pe scaunul pe care stați acum dumneavoastră, stătea o doamnă judecător. Cu un termen înainte cerusem o expertiză financiar-contabilă. Judecătoarea mi-a acceptat-o și mi-a spus să aduc la termenul următor obiectivele expertizei. Se întâmpla înainte de momentul cu cei care m-au abordat ca să mă ajute să iau achitare. La termenul următor, care a fost după ce i-am refuzat, am adus obiectivul expertizei. Era pe 2 pagini. Când i l-am dat, nici nu l-a citit și mi-a spus că se respinge expertiza. Atunci chiar m-am speriat și m-am dus să fac leuț la DNA”, a declarat Marin Anton.

“Deci care a fost motorul care a declanșat decizia de a face denunțul? Ați avut o stare de teamă?”, a întrebat judecătorul Toma. “Motorul denunțului a fost atitudinea completului de judecată de la Tribunalul București. Am avut o stare de teamă ca nu cumva cele transmise mie de Gina Velican și Cercel să fie reale, având în vedere atitudinea judecătoarei din dosarul meu”, a explicat Mari Anton.

Nici acum nu i-ar refuza pe cei de la SRI dacă i-ar cere o întâlnire

Au urmat întrebările procuroarei DNA și a avocaților apărării. Avocatul Artin Sarchizian a întrebat dacă știa cu cine urma să se întâlnească Gina Velican, în interesul lui Marin Anton. “Nu s-a întâlnit în interesul meu. Ei au venit cu propunerea, nu eu i-am căutat. Dacă stau să mă gândesc mai bine, era în interesul lor, că ei au cerut bani”, a răspuns amuzat Marin Anton. Apărarea a vrut să știe de ce a accepta să o trimită pe Gina Velican la prima întâlnire, dacă i s-a părut o glumă proastă. “Era o situație sensibilă. Când mi-a spus că se vede cu niște băieți de la SRI, era un moment sensibil. Eu nici acum nu aș putea să refuz, pur și simplu, pe cineva de la SRI. Nu era o propunere pe care să nu o iei în seamă sau să o respingi din prima”, a răspuns Anton.

Speră într-o judecată corectă la CAB

Au mai fost și alte întrebări la care, la unele a răspuns, la altele, nu. Marin Anton a spus că nu a știut nimic despre ce au făcut procurorii după denunțul său și că multe lucruri le-a aflat după flagrant, în timpul urmării penale. A fost întrebat dacă i s-a propus “un 19” în dosarul pe care îl avea în altă speță, adică beneficii ori reducerea pedepsei pentru un denunț într-o altă cauză. A spus că nu a cerut așa ceva în timpul procesului pe fond de la Tribunalul București, dar acum, în apel la CAB, a solicitat acest lucru. Judecătorul Strică Toma l-a întrebat care este stadiul procesului de la CAB. “Aștept data de 25 octombrie și sper într-o judecată corectă”, a răspuns Marin Anton, cu referire la așteptarea deciziei ÎCCJ în legătură cu delegarea unor probleme de drept cu privire la prescripție.

Un inculpat i-a dat o pereche de ochelari de vedere ca să poată să citească declarația

După ce a terminat declarația, cum este procedura, a fost printată și dată martorului să o citească și să o semneze . Marin Anton s-a așezat în bancă și a început să lectureze cele consemnate de instanță. La un moment dat, judecătorul l-a întrebat pe acesta dacă are probleme de vedere, pentru că l-a văzut că se chinuie să citească. “Am îmbătrânit dar mă cred încă tânăr. Nu mai văd bine și mi-am uitat ochelarii în mașină”, i-a răspuns Anton. Dintr-o altă bancă a venit la el un bărbat și i-a dat o pereche de ochelari. “Ia-i pe ăștia, că sunt 2,5. Ia vezi, sunt buni”, i-a spus acesta. “Sunt perfecți, văd foarte bine acum”, i-a mulțumit Anton. Binevoitorul era Alin Țucmeanu, fost șef la Autoritatea Rutieră Română, inculpat într-un dosar ce urma să se strige imediat după.

Se pare că Holban și Cercel l-au escrocat și pe fostul prefect, Delcea, care este la închisoare

Am plecat din sală împreună cu Marin Anton, cu gândul să mai stăm de vorbă pe tema speței în cauză. M-a întrebat ce părere am eu despre cum decurge procesul în cauză. Era contrariat pentru felul în care puseseră întrebările avocații apărării. I-am spus părerea mea, dar nu vreau să dezvolt. Mi-am format opinia după ce am asistat la audierea lui și a martorilor Velican și Cazan și am prins și ideea strategiei de apărare a avocaților lui Holban, falsul procuror. Însă nu este locul în care să îmi exprim opinia, fiind vorba despre un reportaj și nu despre u editorial în articolul de față. Așa că l-am întrebat cine este vânătorul Iulian Cercel, cel care l-a făcut să tragă primul semnal de alarmă. “Este un băiat din Popești Leordeni, care se ocupă cu construcțiile. Un băiat cu probleme. Eu l-am luat de pe camerele de luat vederi, pentru că mi s-a părut dubios. Am fost la Pitri (Petre Iacob) primarul din Popești și l-am întrebat dacă îl cunoaște și l-a recunoscut imediat. Și ăsta, Holban, tot din Popești Leordeni este. L-au ars pe Delcea, fostul prefect, care este acum în închisoare. Tot așa l-au ars, dar o să iasă și o să povestească.

Judecătoarea Iorguț este cea care i-a respins expertizele și martorii și la condamnat la 5 ai de închisoare

L-am întrebat cine a fost judecătoarea de la Tribunalul București, cea care i-a respins expertiza după ce o aprobase și care ar putea să fie în legătură cu grupul de escroci care cer bani de la oamenii de afaceri care sunt anchetați su trimiși în judecată. Mai ales că atitudinea ei îl făcuse să facă denunțul de la DNA. Inițial s-a codit, apoi a dat un telefon iar până la urmă mi-a spus. “Georgiana Iorguț o cheamă. M-a condamnat la 5 ani cu executare. Mi-a respins tot, expertiza financiar contabilă, expertiza tehnică… DNA a avut atunci 45 de martori, mie mi-a acceptat numai unul…”, mi-a spus acesta.

Speră să i se aplice prescripția ca să scape de presiune dar va merge mai departe până la achitare

“Sper să se aplice prescripția, ca să scap de presiune dar apoi merg mai departe cu procesul, să obțin că nu sunt vinovat. Am sechestru pe toate bunurile mele. Este vorba despre confiscare specială, pentru că nimeni nu este constituit parte vătămată în dosar. Eu nu am prejudiciat statul. Eu eram convins că voi lua soluție de achitare. Pe mine m-a trântit rău de tot. În rechizitoriu se spune că Anton a făcut, Anton a semnat, dar nu există niciun document, nimeni nu a prezentat vreun document semnat de mine…”, mi-a mai mărturisit Anton.

Afacerile îi merg și bine și rău în agricultură

În final am vorbit și despre afacerea pe care o are în agricultură. Mi-a spus că merge și bine și prost. “Eu nu am vândut nimic. Am cerealele stocate pentru că au fost probleme de fluctuație a prețurilor. Dar dacă nu vând în două luni, e belea…”, mi-a spus Marin Anton înainte să ne despărțim.