Judecătoarele Gabriela Baltag si Evelina Oprina denunța riscurile din noile legi al justiției

Evelina Oprina a declarat în emisiunea „Culisele statului paralel” de la Realitatea TV, că „o serie de pericole asupra independenței justiției provin chiar din interiorul sistemului. Noile legi vor crea riscul concentrării puterii în mâna unei sfere mai restrânse de persoane”.

Mai exact, judecătoarea Oprina a subliniat că noile legi ale justiției vor crea cadrul necesar pentru ca puterea să fie concentrată în mâinile a mai puține persoane decât în prezent. Este vorba despre șefii de instanțe și de parchete, despre membrii CSM, dar și despre politicieni, întrucât, dacă va intra în vigoare în această formă, pachetul legislativ va permite intervenția factorului politic asupra actului de justiție. Iar toate aceste presiuni vor știrbi independența judecătorului – fapt care va afecta calitatea actului de justiție și, în ultimă instanță, chiar pe justițiabil. Iar problema este cu atât mai gravă, cu cât actualul CSM ignoră opiniile minoritare exprimate de către membrii aleși și chiar încearcă să le anihileze. „Anihilarea” a declarat magistrata.

Câmpul tactic n-a murit, doar s-a odihnit un pic

De asemenea şi Gabriela Baltag a reclamat faptul că proiectele legislative ale regimului Ciucă-Predoiu readuc în fortă ceea ce generalul SRI Dumitru Dumbravă a denumit prin celebra formula „câmpul tactic”. Este vorba, desigur, despre implicarea Serviciului Român de Informații în justiție.

Gabriela Baltag: „N-a disparut niciodată câmpul tactic. Se pregătește să revină… M-am îngrozit lecturând pachetul legislativ… Am regăsit câmpul tactic”.

Şi continuă: „Probabil sunt îndreptățiți mulți dintre ei. Și prezența noastră astăzi alături de dumneavoastră este o dovadă că suntem aici în primul rând pentru că iubim această justiție. I-am dedicat o parte importantă din viața noastră. (…) Suntem într-un mandat de demnitate publică: mai avem câteva luni din el, am făcut absolut tot ce a fost posibil, din perspectiva noastră. Poate nu toate lucrurile au fost grozave (probabil am mai și greșit), dar am făcut tot ce a fost posibil, în fiecare zi a mandatului nostru, ca să ne îndeplinim misiunea până la capăt. Pentru că zilele acestea, justiția trece printr-un moment deosebit – nu de cumpănă, dar am putea să-i spunem și așa. E undeva la răscruce. Și trebuie să ducem spre telespectatori, spre colegii noștri, spre toți cei care ne urmăresc în această seară vulnerabilitățile unui sistem pregătit a se prăbuși. Pentru că există acest risc. Și ne referim la legile justiției”, a declarat judecătoarea.

Mai este independentă justiția astăzi?

Jurnalista Anca Alexandrescu a întrebat-o pe judecătoarea Evelina Oprina dacă mai este independenta justiția astăzi.

„În aceste zile, în care se dezbat legile justiției într-un ritm reclamat de unii ca fiind foarte alert, se tace destul de mult, iar dumneavoastră sunteți printre puținii care ați ales să aduceți în discuție un subiect atât de important nu doar pentru noi, magistrații, ci pentru întreaga societate. Și am să explic un pic de ce este atât de important ca cei care ne privesc să înțeleagă că aceste legi ale justiției sunt pentru ei. (…) În jurul acestui subiect, am auzit, în în ultimele luni de când se dezbat aceste legi, prea multe adevăruri pe jumătate spuse, prea multe lucruri intenționat amestecate sau așezate într-o cheie perfidă. (…)”, a mai spus judecătoarea CSM.

Cum funcționează câmpul tactic?

Judecătoarea Gabriela Baltag este de părere că nu a dispărut niciodată câmpul tactic, ba mai mult, se pregăteşte să revină în forţă.

„Cred că n-a dispărut niciodată câmpul tactic. S-a retras, probabil, dar se pregătește să revină. Am făcut o solicitare de desecretizare și am adresat-o chiar instituției acesteia, care a făcut trimitere, într-un raport al Inspecției, la astfel de documente. Niciodată n-am primit nici de aici răspuns. Deci preocupările au fost. Nu am vorbit foarte mult despre ele, pentru că am așteptat să se găsească o soluție, o finalitate, a declarat magistratul în emisiunea „Culisele statului paralel” de la Realitatea TV.

Jurnalista Anca Alexandrescu s-a arătat indignată de faptul cum poate să meargă mai departe justiția dacă adevărurile sunt spuse doar pe jumătate.

Evelina Oprina a răspuns: „Categoric ca adevărul trebuie spus până la capăt şi de aceea ne bucurăm de această discuție. Din nefericire, noi două în seara aceasta aici nu reprezentăm instituția Consiliului Superior al Magistraturii. Suntem prezente în calitate de membre ale CSM, însă suntem 2 din cei 19 membri, suntem 2 din cei 14 aleșii şi 2 din jumătatea membrilor aleși care avem o altă opinie şi o altă poziționare – inclusiv faţă de aceste legi ale justiției – decât majoritatea, astfel cum este ea alcătuită în interiorul Consiliului, dar din care face parte cealaltă jumătate de membri aleşi.

Am auzit discuții cu privire la împrejurarea că aceste legi au fost avizate de către CSM într-o majoritate confortabilă. Mi-amintesc că a fost 13-6, respectiv 11-7. Da, este adevărat şi că acest aviz are girul tuturor categoriilor reprezentate în CSM (judecători, procurori, societate civilă şi membri de drept). Da, este adevărat, însă vreau să știți că există un apetit către ignorarea, daca nu chiar anihilarea opiniilor contrare celor din majoritate”, a mai subliniat judecătoarea, potrivit luju.ro.