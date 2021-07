Solidaritate între multe persoane care au crescut la casa de copii din Târgu Jiu, acolo unde a trăit în tinerețe și Claudia Oncică. Femeia în vârstă de 42 de ani, care a decedat în Spania, din cauza unui accident vascular cerebral. Tragicul eveniment s-a petrecut în casa în care românca locuia alături de iubitul ei.

Locuia de 1 an în Spania, alături de iubitul ei

S-a vorbit despre faptul că victima a fost omorâtă de un cetățean albanez, dar se pare că această informație nu a fost confirmată. În luna iunie, ea a fost găsită într-o stare foarte proastă și a ajuns la spital. După câteva zile de comă, Claudia Oncică a decedat. Apropiații ei au povestit că femeia a suferit un accident vascular cerebral și au negat informațiile care susțineau că ar fi vorba despre o crimă.

Claudia Oncică a fost părăsită de părinți atunci când era mică și a crescut în casa de copii de la Târgu-Jiu. Atunci când a împlinit vârsta de 18 ani a ieșit din sistemul de protecție și locuia alături de colegii ei într-un internat școlar din municipiu.

Pe lângă ajutorul social pe care îi primea de la primărie, Claudia Oncică muncea din greu să-și depășească condiția, făcând curățenie prin baruri, saloane de înfrumusețare sau în locuințe, înainte să plece în străinătate, conform stiridaspora.ro.

Foștii colegi au strâns bani pentru repatrierea și înmormântarea Claudiei Oncică

Claudia Oncică plecase din România în urmă cu un an și locuia în Spania alături de iubitul ei. „Din ce am aflat și noi, când a găsit-o iubitul ei mai trăia. A stat ceva timp în comă la un spital din Sevilia și a murit în urmă cu aproximativ două săptămâni. În mai a fost ziua ei. Noi am aflat când a venit poliția la cămin să întrebe ce știm de ea sau dacă știm ceva de frați sau părinți”, a spus o fostă colegă a Claudiei, pentru Impact de Gorj.

