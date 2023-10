Fostă prezentatoare TV din România, acuzată de furt. Scandalul e uriaș

Roxana Vaşniuc, acuzată că n-a restituit o rochie. Fosta prezentatoare TV a apelat la o firmă care comercializează rochii. Roxana Vaşniuc a vrut să împrumute pe barter, piesa vestimentară. Dar nu a mai înapoiat-o. S-a lăsat cu block pe rețelele de socializare, iar avocații au fost aduși în discuție.

Teodora Andronie, cea care se ocupă de pagina de Instagram la care a apelat Roxana Vașniuc pentru a împrumuta rochia a oferit print-screen-uri pentru cancan.ro. Este vorba de toate conversațiile purtate cu fosta prezentatoare TV pe parcursul „colaborării” dintre ele.

Uite acordul, nu e acordul

Din mesajele respective reiese faptul că Roxana Vaşniuc a anunțat-o, pe Instagram, pe Teodora că are nevoie de piesa vestimentară. A fost comandată pentru ziua de 29 septembrie. Rochie care, în fapt, a ajuns în posesia Roxanei înainte de data stipulată.

Câteva zile mai târziu, cea care se consideră păgubită i-a scris Roxanei Vașniuc un mesaj. A întrebat-o dacă poate returna rochia. Fosta prezentatoare TV i-a transmis că n-a apucat să o poarte. Replica Teodorei a fost că pe data de 10 octombrie trebuie să părăsească România, însă n-a mai primit niciun răspuns din partea Roxanei. Ba chiar a fost blocată.

Fosta prezentatoare TV a primit mesaje inclusiv pe WhatsApp. Era rugată să înapoieze rochia, însă nu a dat curs acestora. Mai mult, Teodora i-a spus, ca ultim mesaj, că va depune plângere la Poliție. Ceea ce s-a dedus din mesaje a povestit și Teodora.

„Domnișoara Roxana ne-a solicitat să îi împrumutăm o rochie, pe barter, pentru data de 29.09, am trimis rochia. Dar aceasta nu a purtat-o la data respectivă. După câteva zile, am rugat-o să ne-o înapoieze. Deoarece urma să plec din țară. Am primit seen din partea ei la mai multe mesaje, apoi block. Am încercat să o sun, dar nu a răspuns. De asemenea, i-am trimis mesaje pe WhatsApp”, a declarat Teodora Andronie.

Ce spune Roxana Vaşniuc

Roxana Vașniuc nu și-a amintit nimic despre așa ceva. „Și eu ce să zic?! Că nu știu despre ce e vorba. Scrieți ce vreți! Nu înțeleg, nu știu despre ce este vorba, nu știu ce să zic. Eu primesc foarte multe rochii și așa… Nu știu despre ce este vorba, e hilar” , a spus Roxana Vașniuc pentru cancan.ro.

