Fost preot din Constanța, bătut cu bestialitate în trafic

Daniel Balaș, vedetă pe TikTok și fost preot în Constanța a fost bătut cu bestialitate în trafic. Detaliile incidentului le-a oferit chiar el pe platforma care l-a făcut celebru.

Daniel Balaș, fost preot, a relatat o experiență neplăcută în urma căreia a fost victima unei înșelătorii și a unei agresiuni fizice. Acesta a comandat online piese auto ieftine pentru Lamborghini-ul său Huracan de la o persoană care pretindea că deține un service auto autorizat. Cu toate acestea, piesele comandate nu au fost livrate de patru luni.

În plus față de pierderea financiară și timpul irosit, Balaș a fost recent victima unei agresiuni fizice grave. După ce a expus situația sa pe rețelele sociale, cei acuzați de fostul preot că l-au înșelat au reacționat violent.

„S-au ținut după mine cu mașina în Mamaia, m-au pus să trag pe dreapta și apoi m-au luat la pumni. Erau chitiți pe mine. Mi-au provocat trei fracturi, la maxilar, sinusuri și la osul de sub ochi. Eu acum sunt la spital, să văd dacă mă operează sau nu. Mi-a fracturat toată partea stângă. Eu acum nici nu pot să vorbesc”, a declarat Daniel Balaș.

În seara zilei de 30 mai, în jurul orei 23:15, polițiștii de la Poliția Municipiului Constanța – Secția 1 au primit o sesizare de la un bărbat de 29 de ani care a fost agresat fizic în urma unei șicanări în trafic. Acesta a indicat că agresorul era un pasager într-un autoturism și că acesta a părăsit locul incidentului după comiterea faptei. Polițiștii sosiți la fața locului au confirmat cele semnalate. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. În acest caz, s-a deschis un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, iar ancheta continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanei bănuite de comiterea faptei.

Fostul preot din Constanța și-a exprimat dezamăgirea față de pierderea credibilității autorităților și de lipsa tragerii la răspundere a celor care înșală alți oameni folosind diverse metode. El îndeamnă pe cei care îl urmăresc pe rețelele sociale și pe cei care se confruntă cu aceeași situație să se documenteze mai bine despre firmele cu care interacționează în viitor.

La începutul anului 2022, Daniel Balaș a fost suspendat de Arhiepiscopia Tomisului de la slujire. Motivul invocat de reprezentanții Arhipiscopiei ar fi avut legătură cu comportamentul fostului preot.

„Urmare a numeroaselor sesizări primite la Arhiepiscopia Tomisului cu privire la declarațiile publice ale preotului misionar Daniel Balaș, după o primă analiză a acestora, Permanența Consiliului Eparhial a decis suspendarea acestuia de la slujire.

Urmează ca Arhiepiscopia Tomisului să audieze preotul respectiv în legătură cu comportamentul și motivațiile acestuia“, a fost mesajul Arhiepiscopiei la acea vreme.

La rândul lui, Daniel Balaș a scris un mesaj în mediul online alături de o fotografie cu el și ÎPS Teodosie:

„În aceasta fotografie este un om curajos care a muncit și a ajuns sus pe barba lui , un suflet puternic care s-a ridicat de fiecare data cand sistemul l-a vrut sclav...un om care prefera sa moara in picioare ,cu adevarul in brațe, decat sa se târască in genunchi ,cu minciuna in cârcă . Acum e pe drumul cel bun, unde si-a gasit linistea si fericirea și reușește sa vindece sute de mii de suflete...iar lângă el ,e Teodosie ,un bogătaș de la Marea Neagră!”