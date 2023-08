Fostul premier al Scoției încalcă legea. Ce a făcut Nicola Sturgeon

Nicola Sturgeon, fostul prim-ministru al Scoției, a recunoscut că a mers să își facă cumpărăturile cu o mașină pentru care nu a plătit impozitul. Sturgeon a fost condusă de soțul ei Peter Murrel cu Peugeot-ul lor negru pentru care nu au mai plătit impozitul de pe data de 1 august, ceea ce înseamnă că Sturgeon a comis o infracțiune. Fostul premier a declarat că a uitat să plătească taxa la timp.

Cuplul a întârziat cu achitarea impozitului opt zile. Fostul lider al SNP a fost văzută în Edinburgh alături de actualul premier al Scoției, Humza Yousahf și de fostul șef al Guvernului Alex Salmond. În timp ce cei trei au discutat, soțul lui Sturgeon o aștepta în mașina personală care este electrică și pentru care nu se percepe nicio altă taxă în afară de impozit.

Fostul premier nu este singurul membru al SNP care a comis greșeli rutiere în ultima perioadă. Yousaf a fost anterior amendat pentru că a condus fără asigurare, iar liderul adjunct al SNP, Keith Brown, a încălcat legile privind taxele auto tot în această lună.

Este pentru prima dată când fostul premier al Scoției este văzut în public, după perchezițiile polițiștilor din casa pe care o deține Glasgow, din luna aprilie. Atât Sturgeon cât și soțul acesteia au fost arestați și duși la secția de Poliție pentru a da declarații privind finanțele SNP și ceea ce s-a întâmplat cu donațiile de aproximativ 600.000 de lire sterline. Anchetele sunt în desfășurare.

Un martor a spus că a văzut-o pe Sturgeon la un parc de vânzare cu amănuntul înainte de a se îndrepta spre mașina sa. Soțul fostului premier se afla pe scaunul șoferului. Cei doi au plecat din Edinburgh la cinci minute distanță de când Sturgeon s-a urcat în autoturism.

„Nu mi-a venit să cred. Am văzut-o pe Nicola intrând singură. Am crezut că ar fi avut securitate, dar nu a fost cazul. Ea a fost în magazin cu puțin timp înainte să ies eu”, a spus martorul pentru The Sun.