Fostul ministru al Turismului din guvernul PSD, Bogdan Trif, a fost diagnosticat marți cu Covid-19. Acesta spune că nu se aștepta ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru că a purtat mască și s-a dezinfectat constant pe mâini, relatează România TV.

„Astăzi am fost diagnosticat cu COVID-19. Nu mă așteptam ca rezultatul testului să fie pozitiv pentru că mi-am luat toate măsurile de protecție: am purtat mască, m-am spălat și dezinfectat constant pe mâini”, a scris Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, pe Facebook. Acesta spune că nu are o formă gravă a bolii și că s-a izolat și respectă indicațiile medicilor.

În acest context, Bogdan Trif (foto) a politizat discuția, spunând că alegerile parlamentare din decembrie pun în pericol viața și sănătatea românilor, iar politicienii își fac calcule cinice.

„În plan politic, la fel ca milioane de români, și eu am fost surprins de vehemența cu care Orban și Iohannis au susținut, și astăzi, în conferințele lor de presă, necesitatea organizării alegerilor parlamentare în 6 decembrie. În condițiile în care România a înregistrat, astăzi, peste 7.000 de noi infectări. Derularea campaniei electorale și a scrutinului pune în pericol sănătatea și viața a sute de mii de români. Este, din nou, pentru ca Herr President să aibă nu doar Guvernul lui, ci și Parlamentul lui?”, a mai scris fostul ministru al Turismului pe rețeaua de socializare.

„O dovadă de gândire găunoasă”

În trecut, Trif a mai lansat și alte atacuri pe tema gestionării pandemiei de către actualul guvern.

„Nu ai voie, în calitate de premier al României, să spui că – și citez – <dacă e s-o luăm, contribuția HORECA la Produsul Intern Brut (PIB) este limitată. O putem duce încă o lună jumăte, două>. Cu alte cuvinte, Orban a spus că industria turistică, respectiv hotelurile, restaurantele, cafenelele sau barurile din România nu o să beneficieze de sprijinul Guvernului, respectiv de un program de măsuri economice care să susțină cel mai afectat sector al economiei din cauza pandemiei de Covid-19.

Mai exact, Orban a declarat că industria turistică din România nu merită salvată pentru că nu ar avea o contribuție importantă la Produsul Intern Brut (PIB). Iată încă o dovadă de gândire găunoasă marca PNL”, declara acesta în luna mai presei locale.

Fost ministru al Turismului timp de aproape doi ani de zile, în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2019, Bogdan Trif a fost candidatul PSD la funcţia de preşedinte al CJ Sibiu și s-a clasat al doilea la alegerile locale, după candidatul PNL, Daniela Câmpean.