Printre ei, componenții echipei Invictus a României, care au fost primiți cu mare bucurie și entuziasm de cei prezenți la eveniment.

Fost ministru al Justiției, Ana Birchall a ținut să imortalizeze momentul, fotografiindu-se alături de acești campioni. Ulterior, într-un comentariu pe Facebook, Birchall s-a arătat încântată de reîntâlnirea cu militarii din echipa Invictus.

„În seara aceasta, la recepția găzduită de președintele Iohannis, am avut bucuria să reîntâlnesc echipa Invictus! Cuvintele nu pot exprima respectul și mândria pe care le am față de echipa României. Anul trecut am avut bucuria și onoarea să fiu prezentă în Australia susținând echipa României la Jocurile Invictus. Bravo, băieți! Respect pentru voi și familiile voastre!”, a scris Ana Birchall, care le-a urat sportivilor multă baftă la ediția din 2020, găzduită de Haga (Olanda).

Jocurile Invictus sunt o competiție sportivă înființată în 2014 de Prințul Harry al Marii Britanii. La ea participă militari răniți pe front.

