Astăzi, în Senat s-a dezbătut ridicarea imunității lui Florian Bodog, pentru a începe urmărirea penală pentru fostul ministru al Sănătății. S-a dat aviz favorabil în urma discuțiilor de miercuri. Senatorii partidelor PNL, USR PLUS şi PSD au anunţat că vor vota în favoarea solicitării DNA. Votul a fost unul cu bile. 98 de voturi au fost pentru, 24 împotrivă.

Florian Bodog va fi urmărit penal de către DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) solicită Senatului încuviinţarea urmăririi penale a lui Florian Bodog, pe care îl acuză că atunci când a deţinut poziţia de ministru ar fi acţionat pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze salariul pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract.

În anul 2019, senatorii au respins o solicitare similară cu privire la Florian Bodog, dar procurorii au anunţat că au obţinut date privind comiterea de către fostul ministru a altor patru infracţiuni de fals în înscrisuri şi abuz în serviciu în acest caz.

„Nu-mi este frică de Justiţie şi am încredere în Justiţia din România”

„Din start vă spun că nu vă voi cere să votaţi împotriva solicitării de cercetare a mea, că n-am nimic de ascuns, întotdeauna am răspuns invitaţiilor şi nu este prima dată când am fost invitat la DNA sau la Parchet. (…) Nu-mi este frică de Justiţie şi am încredere în Justiţia din România.

Ştiu că decizia este una politică, cred însă că Senatul şi românii au dreptul să ştie. Fiecare dintre noi răspundem în faţa lui Dumnezeu, răspundem în faţa Justiţiei şi răspundem în faţa oamenilor care ne-au trimis în Parlament. Imunitatea nu trebuie privită ca un privilegiu, imunitatea este garanţia ca un ministru să-şi poată exercita în mod liber mandatul”, a declarat Florian Bodog, astăzi.