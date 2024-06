International Fost director al CIA: Republica Moldova, printre țintele lui Putin de a reconstrui imperiul sovietic







Amenințările lui Vladimir Putin de a invada țările baltice și de a aduce un nou război în Europa trebuie luate în serios, a avertizat un fost general de rang înalt al armatei americane.

Generalul David Petraeus, care a servit aproape patru decenii în armata americană, a declarat pentru thesun.co.uk că Putin "nu se va mulțumi să se oprească cu Ucraina".

Generalul american în retragere cu patru stele Petraeus, care a comandat Forțele Aliate în Irak, a declarat că aliații Ucrainei din Occident trebuie să facă mai mult pentru a ajuta la câștigarea războiului împotriva lui Putin.

Experții au avertizat în repetate rânduri că Putin a pus ochii pe mai multe ținte, într-un vis nebunesc de a-și recâștiga imperiul pierdut. De altfel, Putin a amenințat că va trimite aliaților săi rachete cu rază lungă de acțiune ca răspuns la faptul că Occidentul va trimite arme Ucrainei.

”Lumea ar trebui să îl asculte" pe Putin”

Vorbind pentru The Sun, Petraeus a declarat că Putin a fost "foarte clar" în legătură cu aducerea unui nou război în Europa. Lumea "ar trebui să îl asculte" pe Putin, deoarece acesta "ne spune ce crede", a avertizat fostul șef al CIA: "Războiul din Ucraina s-ar putea extinde în regiune dacă Putin reușește în Ucraina. El nu s-ar mulțumi să se oprească la Ucraina. Moldova ar urma în mod clar. După aceea, ar putea fi Lituania sau unul dintre celelalte state baltice. El a fost foarte clar și cred că este clar și retrospectiv că ar trebui să ascultăm această persoană.

El ne spune ceea ce crede. Pentru a-l învinge pe Putin, Occidentul trebuie să facă tot ce este omenește posibil pentru a ajuta Ucraina. Și Ucraina trebuie, de asemenea, să facă progrese mai mari în domeniul tehnologiei în lupta împotriva vastei armate a Rusiei.

Ucraina trebuie să facă mai mult pentru a se capacita și în sfârșit face acest lucru... trebuie să treacă la o viteză mai mare pentru a genera mai mulți soldați de înlocuire și, de asemenea, unități suplimentare. Țineți cont de faptul că ceea ce au făcut în Marea Neagră nu a fost cu navele lor sau cu marinarii lor - ci cu dronele lor. Dronele sale maritime, dronele sale aeriene și rachetele sale anti-navă le-au permis să scufunde o treime din navele flotei din Marea Neagră. Rusia a avut și ea unele dintre ele. Bombele de planare pe care le folosesc acum sunt deosebit de pernicioase și ineficiente, din păcate”.

Cheia pentru ca acest război să fie câștigat de Ucraina

Flota Mării Negre a lui Putin, cândva temută, a fost lăsată umilită în timpul conflictului, deoarece forțele ucrainene au atacat fulgerător navele sale cu o combinație "creativă" de rachete puternice cu drone maritime kamikaze.

Aceasta a estompat capacitatea Rusiei de a lovi ținte în Ucraina și, de asemenea, a lăsat porturi cheie, inclusiv Sevastopol, deschise la lovituri precum cea executată de forțele Kievului acolo în septembrie asupra cartierului general al navei de război a lui Putin. Însă, potrivit lui Petraeus, cheia pentru a câștiga acest război de 27 de luni este ca Ucraina să își extindă rapid efectivele și puterea militară - cu ajutorul aliaților săi occidentali: "Rusia generează forțe suplimentare considerabile, are o populație de mult peste trei ori mai mare decât cea a Ucrainei, are o economie de zece ori mai mare și alte câteva avantaje. Realitatea este una dificilă și încă un motiv în plus pentru care ar trebui să facem tot ce putem pentru a ajuta Ucraina în toate modurile posibile”.

”Primele ținte" ale misiunii lui Putin de a reconstrui imperiul sovietic

Comentariile lui Petraeus vin după ce președintele leton Edgars Rinkevics a făcut o evaluare sobră a viitorului instabil al securității europene în fața unei Rusii tot mai agresive. El a declarat că toate rezultatele războiului Rusiei împotriva Ucrainei vor duce probabil la mai multe vărsări de sânge, deoarece Kremlinul este ghidat de "resentimentele pentru imperiul său pierdut".

"Dacă Rusia simte că a câștigat în Ucraina, tentația va fi ca ea să continue... dacă simte că a fost învinsă, dorința va fi de răzbunare", a spus Rinkevics. Iar "primele ținte" ale misiunii lui Putin de a reconstrui imperiul sovietic vor fi cucerirea Moldovei și a regiunilor Caucazului și Asiei Centrale, a mai spus el.

Această acaparare de teren în stil hitlerist ar putea include țări precum Armenia, Azerbaidjan, Georgia, precum și Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan - toate acestea fiind ținte susținute ale influenței rusești.

Amenințările liderului de la Kremlin

Ordinea de securitate a Europei va fi amenințată pentru "ani, dacă nu chiar decenii de acum înainte", a avertizat Rinkevics în timpul unei vizite de trei zile în Marea Britanie. Putin a criticat decizia Occidentului de a permite dușmanilor săi să folosească arme letale împotriva trupelor sale de pe linia frontului.

Moscova a catalogat mișcarea ca fiind o eroare gravă de calcul, Putin susținând că orice amenințare împotriva trupelor sale va fi reflectată rapid. Iar președintele rus a promis că va trimite propriul set de arme propriilor aliați.

Zidul de drone

Cea mai recentă escaladare a războiului ar putea face ca ”temperamentele să ajungă la punctul de fierbere” - Rusia aruncând armele direct spre Occident. În timp ce Moscova își intensifică amenințările tot mai mari la adresa țărilor vecine din NATO, acestea răspund cu o consolidare militară. Letonia, alături de Lituania și Estonia, are un plan măreț de construire a unei rețele de sute de buncăre pentru a consolida flancul estic al NATO.

De asemenea, cele trei țări fac parte dintr-un plan recent semnat pentru a crea un "zid de drone" care se întinde din Norvegia până în Polonia pentru a proteja Europa de amenințarea Rusiei. Mii de drone de supraveghere și, eventual, drone înarmate vor patrula la această frontieră tensionată. Dezvoltând planul pentru The Times, președintele leton Edgars Rinkevics a declarat că Europa s-a întors în "cele mai întunecate zile ale Războiului Rece". El a dezvăluit că vehiculele aeriene fără pilot (UAV) vor monitoriza încercările Rusiei și ale Belarusului de a folosi un număr mare de migranți ca "armă" și alte provocări. Deși a precizat că dronele vor fi folosite în principal pentru recunoaștere, el nu a exclus posibilitatea ca dronele armate să fie, de asemenea, desfășurate.