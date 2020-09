Gheorghe Nichita a ținut să le mulțumească tuturor celor care și-au rupt un câteva minute pentru a îl felicita cu ocazia zilei sale de naștere.

„Dragii mei,

Ați fost extrem de mulți cei care, ca în fiecare an, v-ați răpit din timp să îmi trimiteți o urare și un gând bun. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru mesajele numeroase! La fel de multe ca în fiecare an!

Toate urările au ajuns încă de ieri la mine, vă simt pe toți aproape și mă înclin în fața voastră!

Trăiesc poate cele mai grele momente din viața mea, doar voi îmi dați speranța în mai bine. Vă doresc să vi se întoarcă toate urările înapoi, să aveți parte de noroc și sănătate, iar bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze mereu calea.

Am crezut că am rămas singur în suferință doar cu Dumnezeu, dar nu este așa. Sunt binecuvântat cu o familie frumoasă și vă am pe voi. Vă mulțumesc!”, a scris Gheorghe Nichita.