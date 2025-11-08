Forțele Speciale ale Ucrainei (SSO) au efectuat un atac coordonat asupra unor obiective militare rusești din Crimeea ocupată, distrugând un sistem de apărare aeriană S-400 „Triumf” și un depozit de muniții al Armatei a 18-a a Rusiei, se arată într-un comunicat publicat pe 8 noiembrie de SSO.

Operațiunea a avut loc în noaptea de 6 octombrie 2025 și a implicat unități ale Mișcării de Rezistență SSO și ale echipelor Deep Strike, united24media.com.

Potrivit SSO, unitățile de recunoaștere ale Mișcării de Rezistență au identificat locația exactă a depozitului de muniții rusesc lângă satul Udachne, în apropiere de Simferopol. După confirmarea obiectivului, acesta a fost atacat cu drone FP-2, provocând explozii secundare și incendii.

În aceeași noapte, forțele ucrainene au distrus un lansator mobil S-400 poziționat lângă satul Uyutne, în apropiere de Ievpatoria.

Sistemul S-400, unul dintre cele mai avansate sisteme rusești sol-aer, este folosit pentru a intercepta aeronave și rachete pe distanțe mari și a fost implicat în atacuri asupra teritoriului Ucrainei. Imaginile oficiale arată lansatorul cuprins de flăcări după impact.

Anterior, pe 5 noiembrie, Ucraina a efectuat un atac de precizie asupra unui hub major pentru drone Shahed la aeroportul ocupat din Donețk. Operațiunea a distrus până la 1.000 de drone, un depozit de muniții, un rezervor de combustibil și infrastructura cheie pentru UAV-uri, conform Forțelor Speciale ucrainene.