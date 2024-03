Formula 1 intenționează să schimbe una dintre cele mai controversate penalizări ale sale

Piloții din Formula 1 care obțin un avantaj prin depășirea în afara pistei vor primi o pedeapsă diferită față de penalizarea de cinci secunde din prezent.

De acum înainte, piloții de Formula 1 care obțin un avantaj în afara pistei vor fi penalizați cu zece secunde în loc de cinci.

De ceva vreme, penalizările din afara pistei și obținerea de avantaje de pe urma acestor acțiuni au fost sancționate prea puțin. Comisarii FIA, în ciuda faptului că au la dispoziție o gamă largă de opțiuni, pedepsesc întotdeauna această acțiune cu o penalizare de cinci secunde.

După cum subliniază site-ul The Race, anul acesta FIA va crește penalizarea la zece secunde atunci când o acțiune similară se va repeta. Acest lucru va face mult mai dificil pentru pilotul care obține un avantaj prin depășirea pe exterior să își mențină poziția. Până acum, în Marele Premiu al Bahrainului nu au existat cazuri în care să se poată aplica noua penalizare, dar în F3 au existat deja câteva cazuri la Sakhir.

Piloții au fost întrebați în legătură cu acest subiect la conferința de presă de dinaintea Marelui Premiu al Arabiei Saudite:

„Pare destul de dur. Cred că prioritatea ar trebui să fie să ne ajute să respectăm acele limite ale pistei, pentru că în acest moment nu vezi acele linii albe. Cred că penalizarea de cinci secunde a fost dură, însă cred că cea de zece secunde este exagerată", a declarat Leclerc.

Chiar dacă comisarii FIA au de unde alege atunci când vine vorba despre sancțiuni, a existat o tendință de a se recurge la aceeași penalizare de cinci secunde pentru mai multe încălcări a regulamentului.

Mulți piloți și observatori consideră că este prea ușor să recupereze sau să compenseze această penalizare, în special atunci când este vorba despre un pilot dintr-o mașină mai rapidă care a comis o încălcare a regulamentului împotriva unui pilot dintr-o „mașină mai lentă”.

În acest sezon se va impune o penalizare de zece secunde în cazul în care un pilot iese de pe pistă pentru a obține un avantaj și a avansa în competiție.

Deși nu a existat niciun incident relevant pentru a pune în aplicare această măsură în deschiderea sezonului de Formula 1 în Bahrain săptămâna trecută, aceasta a fost impusă în timpul primei curse din Formula 3, atunci când Luke Browning a primit o penalizare de zece secunde pentru depășire în afara pistei.

