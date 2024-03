Sport Antena 1 renunță la Mihai Morar. A fost un eșec total







Prima prestație de comentator al curselor de Formula 1, la Marele Premiu al Bahrainului, s-a soldat cu un eșec pentru Mihai Morar. Vedeta a fost, practic, desființată de iubitorii acestui sport, pe rețelele de socializare, iar acest lucru a dus la scoaterea sa din program.

Mihai Morar nu va mai comenta următoarea cursă de Formula 1, pentru postul de televiziune Antena 1. Decizia conducerii postului a venit după ce vedeta a fost aspru criticat de iubitorii acestui sport. Morar a fost „desființat” pentru prestaţia de la Marele Premiu al Bahreinului, de sâmbătă, 2 martie.

Mihai Morar a fost retras din emisiune

Încercarea vedetei de televiziune de a începe o carieră de comentator sportiv, specializat în Formula 1, a eșuat din start. Mihai Morar a fost criticat încă de la prima sa prestație, din 2 martie. În acest an, Campionatul Mondial de Formula 1 este difuzat de postul Antena 1.

După Marele Premiu al Bahrainului, a izbucnit un scandal uriaș. Cursa de pe circuitul de la Sakhir a fost câștigată de olandezul Max Verstappen. Nu acest lucru i-a iritat pe iubitorii sportului. Ei au criticat prestațiile celor doi comentatori aleși de Antena 1, Mihai Morar și Cătălin Cedric Ghigea. În special pentru cel dintâi, comentariile au fost dintre cele mai dure, motiv pentru care conducerea televiziunii a decis să-l retragă.

În concluzie, prezentatorul matinalului de la Radio Zu nu va mai comenta următoarea cursă, a doua, programată în Arabia Saudită în weekendul 7-9 martie.

Anunțul făcut de Cătălin Cedric Ghigea

Informația cu privire la retragerea lui Mihai Morar, de către conducerea Antena 1, a fost făcută chiar de colegul său de transmisiune. Cătălin Cedric Ghigea a confirmat că vedeta nu va comenta cursa din Arabia Saudită. El i-a găsit scuze fostului său coleg, spunând că acesta are nevoie de timp ca să se acomodeze cu noul job.

„Mihai Morar își dă silința. Din punctul meu de vedere, în manșele de antrenamente unu și trei a fost foarte ok. În restul, are nevoie de timp pentru a se acomoda. Știți întrebarea aia: Când este ultima datî când ai făcut ceva nou? Pentru unii a fost AZI! Săptămâna viitoare sunt fără Mihai. Până atunci a exista grup de whatsapp și vom comunica live”, a transmis comentatorul Cătălin Cedric Ghigea.

Comentatorul și-a asumat greșelile din timpul primei transmisiuni care i-a iritat pe iubitorii curselor de Formula 1. El a făcut un comentariu într-o postare online, comentând fiecare critică în parte.

Mesajul transmis de Cătălin Cedric Ghigea

Așa cum arătam, Cătălin Cedric Ghigea a răspuns criticilor pe care le-a primit de la iubitorii curselor de Formula 1. El a afirmat că a citit toate postările critice și a dat răspunsuri pentru cele mai importante. Între altele, a vorbit și despre retragerea lui Mihai Morar.

„Bună seară tuturor! Așa cum am promis, voi fi prezent aici pentru a fi în contact cu voi deși, uneori pare să fie greu. Am citit toate posturile voastre și comentariile și am câteva lucruri de spus:

E clar că nu ai cum să mulțumești pe toată lumea. Și cel mai bun exemplu este pronunția numelui lui Daniel Ricciardo. Unii vor în engleză, unii în italiană, unii în română. Oricum ai face, tot îți sare cineva în cap. Am să îl pronunț exact așa cum și-l pronunță el. Dar nu cred ce se va închide subiectul nici așa. Și dacă tot nu mergem pe română, DRS (în engleză Di Ar Es, în română De Re Es) Ambele corecte. Nici aici nu ai cum să împaci pe toată lumea. Vorbitul peste team radio: în mod normal, la toate posturile, team radio vine pe feed de ambianță. Pe acest feed nu se auzea și doar vedeam grafică și scrisul pe ecran. Așteptam o vreme, credeam eu suficientă și apoi vorbeam. După transmisie am aflat că team radio a venit pe feed separat dar volumul era dat pe minim. Asta se poate corectă ușor. Ieri, de exemplu, ambele au fost pe același feed de sunet. Azi, nu”, este o parte a mesajului. Nu destule explicățîi tehnice, prea multe explicații tehnice. În funcție de derularea cursei, a calificărilor, a antrenamentelor, le voi spune atât cât am timp. Piulița! Da, roțile de Formulă 1 au și ele o piuliță centrală, care este atașată jantei. Și nu, jantă nu se poate monta invers că nu ar întră pe fuzetă. Intonația vocii mele. Da, este ceva la care lucrez. Dimineața am fost 3,5 ore în cabina Eurosport pentru WEC. Acolo această intonație a vocii mele este una potrivită. În trecut, la DTM, cursa de sprint de o ora, ritmul era mult mai alert. Și încă ceva, cursa a fost una destul de letargică. Greșeala cu depășirile: mi-o asum în întregime. M-am încurcat între live timing ce are un delay de câteva secunde bune și imaginile de pe ecran. Sper să nu se mai întâmple. Reclame. Aici, cineva din interiorul televiziunilor generaliste poate explică mai bine că mine. Orice televiziune comercială are reclame. Durata reclamelor nu a fost lungă dar de 2 ori a fost în momente nepotrivite. Steag galben Sargeant și depășirea lui Sainz. Poate se va reuși cumva tehnic să rămână cursa într-un ecran mai mic (că la RTL). Mihai Morar își da silința. Dpmdv, în manșele de antrenamente 1 și 3 a fost foarte ok. În restul, are nevoie de timp pentru a se acomoda. Știți întrebarea aia: Când este ultima dată când ai făcut ceva nou? Pentru unii a fost AZI! Săptămâna viitoare sunt fără Mihai. Până atunci va există grup de whatsapp și vom comunica live. Nu este de ici de colo să ai transmisiune live a 5 manse la numai o săptămâna după ce ai cumpărat drepturile de autor. Nu le iau eu apărarea. Sunt și ei în stare să facă asta.În final, vreau să le mulțumesc celor ce au scris de bine aici dar și celor care, mai temători de reacțiile de pe grup, mi-au scris mesaje private. Din mile de oameni de pe grup, la Zoom ați foat doar 50.Când l-am sunat pe Antal să îi spun că voi comenta F1 la Antena, mi-a spus să îmi iau o platoșa groasă, să citesc ce scrieți, să discern între ce se poate îmbunătăți și ce ține de preferințe personale chiar dacă sunt manifestate agresiv. Iar despre restul, păcat că suntem uneori prea negativi cu absolut orice! EXACT ASTA FAC.

Să ne bucurăm de curse!”, a scris comentatorul.