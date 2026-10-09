Dmitri Medvedev a amenințat vineri, 9 octombrie, că Rusia ar putea reține cetățeni europeni și americani pentru a-i folosi în schimburi de prizonieri. Declarația vine după ce autoritățile din Muntenegru l-au arestat pe Mihail Zvinciuk, fondatorul influentului blog militar rus Rybar, împreună cu alte patru persoane, pe fondul suspiciunilor privind încercări de destabilizare a țării.

Mihail Zvinciuk, fost angajat al Ministerului rus al Apărării și fondator al platformei Rybar, a fost reținut vineri în Muntenegru, în stațiunea Risan, de pe litoralul Adriaticii. Operațiunea a fost confirmată de premierul Milojko Spajic, care a făcut referire la avertismentele privind posibile acțiuni de destabilizare și război hibrid.

Potrivit publicației muntenegrene „Pobjeda”, care citează surse, Zvinciuk a fost reținut împreună cu soția sa și alți trei cetățeni ruși, sub acuzația că ar răspândi „influenţă rusă”, relatează Reuters.

Prim-ministrul Milojko Spajic a confirmat pe platforma X reținerea lui Mihail Zvinciuk și a susținut că operațiunea trebuie analizată în contextul avertismentelor privind acțiunile de război hibrid îndreptate împotriva Muntenegrului. Este vorba despre activități de destabilizare care nu presupun declanșarea unui conflict militar direct.

„Există indicii serioase care impun examinarea atentă a fiecărei piste şi analizarea fiecărei legături într-un context mai larg”, a scris el.

Premierul a transmis că autoritățile sunt hotărâte să protejeze interesele țării și parcursul acesteia către integrarea europeană.

„Mesajul transmis în urma operaţiunii de astăzi, încheiată cu succes, în cadrul căreia a fost reţinut şeful reţelei de informaţii Rybar, este clar: Muntenegru îşi protejează interesele şi nimeni nu va pune în pericol viitorul nostru european”, a adăugat el.

Platforma Rybar, urmărită de peste 1,5 milioane de abonați și cunoscută pentru informațiile despre războiul din Ucraina, a reacționat după reținerea fondatorului său. Reprezentanții blogului susțin că Mihail Zvinciuk și celelalte persoane se aflau legal pe teritoriul Muntenegrului și intenționau să realizeze filmări la o mănăstire.

„Întrucât nu au existat încălcări ale legislaţiei locale, ne aşteptăm ca toţi cei reţinuţi să fie eliberaţi”, a declarat Rybar.

Ambasada Federației Ruse din Podgorica a solicitat autorităților muntenegrene explicații privind motivele reținerilor și acces consular imediat la cetățenii ruși implicați.

Arestarea lui Zvinciuk a provocat și o reacție din partea fostului președinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Medvedev a declarat vineri că Moscova ar putea ajunge să își extindă „fondul de schimb” de deținuți prin reținerea unor cetățeni din Europa și Statele Unite, pentru a obține eliberarea rușilor aflați în detenție în state europene.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, oficialul rus i-a avertizat și pe cetățenii Federației Ruse în privința călătoriilor în Europa.

„Este o greşeală, desigur, ca oamenii noştri să călătorească prin ţările europene. Chiar dacă au intenţii bune şi obiective importante. Potenţial, toţi (şi subliniez – toţi) ruşii sunt vânaţi”, a declarat Medvedev pe Telegram.

Relațiile dintre Moscova și Podgorica s-au deteriorat în urma mai multor dispute politice și diplomatice.

În 2016, autoritățile muntenegrene au acuzat Rusia că ar fi fost implicată, alături de un grup de ultranaționaliști sârbi, într-un complot pentru organizarea unei lovituri de stat. Kremlinul a respins acuzațiile.

Tensiunile au crescut în 2017, când Muntenegru a devenit membru NATO. După începerea războiului din Ucraina, în 2022, Muntenegru, stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, a introdus sancțiuni împotriva Rusiei.

Autoritățile au interzis și activitatea instituțiilor media de stat ruse și au expulzat diplomați ruși acuzați de spionaj. Moscova a reacționat prin includerea Muntenegrului pe lista statelor considerate „neprietene”.

Platforma Rybar s-a aflat anterior și în atenția autorităților americane. În octombrie 2024, Departamentul de Stat al SUA a anunțat o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care ar fi permis identificarea a 19 persoane implicate în administrarea canalelor de social media asociate Rybar.

Autoritățile americane au acuzat rețeaua că a desfășurat activități de promovare a intereselor politice ale Moscovei în Statele Unite, înaintea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Rybar a încercat să promoveze diviziunea socială, să alimenteze discordia partizană şi rasială şi să încurajeze ura şi violenţa în Statele Unite”, a declarat programul „Rewards for Justice” al Departamentului de Stat.

Rybar face parte din categoria blogurilor militare ruse care au susținut războiul împotriva Ucrainei. Unele dintre aceste platforme au criticat însă și deciziile comandanților ruși, în special în legătură cu desfășurarea operațiunilor militare.