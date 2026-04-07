Focuri de armă lângă consulatul Israelului din Istanbul. Trei persoane au fost ucise în urma intervenției forțelor de securitate

Un incident armat a avut loc marți, 7 aprilie 2026, în apropierea clădirii care găzduiește consulatul Israelului din Istanbul, în cartierul Beșiktaș, conform Jerusalem Post.

Potrivit informațiilor preliminare, mai multe focuri de armă au fost auzite în zonă, declanșând intervenția rapidă a forțelor de ordine turce. Circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt încă pe deplin clarificate, iar autoritățile au demarat o anchetă amplă.

Conform relatărilor din presa internațională, trei persoane și-au pierdut viața în urma schimbului de focuri, iar doi polițiști au fost răniți. Surse media turce, inclusiv NTV și ediția în limba turcă a CNN, au indicat că persoanele decedate ar fi chiar atacatorii, care au fost împușcați de forțele de securitate turce.

Imagini video analizate de Reuters surprind momentele de tensiune din timpul incidentului. Într-una dintre secvențe, un polițist este văzut scoțând arma și căutând adăpost, în timp ce focurile de armă se aud în fundal. De asemenea, o persoană apare întinsă la pământ, acoperită de sânge.

Prezența forțelor de ordine în zonă este una constantă, având în vedere importanța obiectivului diplomatic. După incident, televiziunile locale au difuzat imagini cu polițiști înarmați patrulând în perimetrul consulatului.

La acest moment, nu este confirmat dacă sediul consulatului israelian a fost ținta directă a atacului. Autoritățile nu au oferit detalii clare în acest sens.

Un membru al comunității evreiești locale a declarat pentru publicația The Jerusalem Post că „consulatul este închis de cel puțin doi ani și probabil nu are personal”.

Această informație a fost confirmată și de un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Israelului, care a precizat că misiunea diplomatică „nu este în prezent deservită de personal”.

Aceste detalii ridică semne de întrebare cu privire la motivul exact al incidentului și dacă locația a fost aleasă în mod deliberat sau dacă atacul a avut alte ținte.

Ministrul turc al Justiției, Akın Gürlek, a anunțat că trei procurori au fost desemnați să investigheze cazul. Acesta a confirmat că incidentul s-a produs în apropierea consulatului israelian, fără a oferi însă o evaluare privind natura posibil antisemită sau anti-sionistă a atacului.

„Ancheta este desfășurată cu meticulozitate și într-o manieră complexă”, a transmis Gürlek într-o postare pe platforma X (fostul Twitter).

La rândul său, Ministerul israelian de Externe a precizat că investighează incidentul și monitorizează evoluția situației.

Zona în care se află consulatul israelian din Istanbul este una bine securizată, cu o prezență constantă a forțelor de ordine, tocmai din cauza sensibilității obiectivului. Incidentul de marți readuce în atenție riscurile de securitate din jurul reprezentanțelor diplomatice, chiar și în situațiile în care acestea nu sunt active.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile turce urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele producerii incidentului, identitatea atacatorilor și eventualele motivații ale acestora.