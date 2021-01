Foarte mic tratat de politică românească. Cum a intrat Claudiu Târziu în politică, pe repede înainte.

Claudiu Târziu a prezentat în emisiunea „Dosare de presă”, la EvZ TV, o radiografie a scenei politice românești trecute și prezente și, de asemenea, a vorbit despre valorile și principiile importante pentru membrii AUR.

Ei, tocami de aia am intrat. Să încerc să-i determin și pe alții, care au capacitatea de a face ceva bun pentru țară, să intre în politică. Și numai așa, dacă vom deveni o masă critică putem să asanăm această politică, putem să transformăm viața politică din România într-un vehicul de schimbare în bine a țării.”

„Am fost silit s-o fac. Silit pentru că m-am săturat să fiu pe margine și să critic. Și mi-am dat seama că trebuie să fac mai mult. Un pas în arenă. Sigur că m-am temut și eu, ca toți oamenii normali la cap de ceea ce însemană asta, în primul rând ca percepție publică și ca expunere. Știm foarte bine că politica e văzută, și nu fără o urmă de dreptate, ca o mocirlă.

Claudiu Târziu: „Ai un grad mare de autonomie, pe măsura coloanei vertebrale de care dispui. Pentru că dacă eu aș fi vrut să intru în politică mai devreme, puteam s-o fac de acum 20 de ani. Am fost invitat și știam că trebuie să respect regulile casei. Intram într-un partid, avea regulile lui și ar fi trebuit să mă încadrez în ele. De aia nu am făcut pasul.

Și chiar dacă am simțit mai devreme nevoia asta de a face ceva pentru țară, la modul concret și direct din perspectivă politică, pentru că nu au existat premizele succesului unui astfel de demers a unui partid politic nou, am stat deoparte. În momentul în care ele au părut că se întrunesc, am intrat

Mirel Curea: „La un moment dat, pe tine, un coleg de-al tău te poate enerva, jena, pune într-o situație penibilă. Nu vei mai putea să-l dai cu „capul de pereți” în scris, ca jurnalist. Ești pregătit, chiar, să-i iei apărarea dacă eu te voi întreba, „Băi, Claudiu, ce e cu…?”

Claudiu Tâziu: „Dar sunt instrumente de acțiune și reacțiune și-n politică, doar că noi, ca jurnaliști, nu am fost deprinși cu ele, că nu era treaba noastră. Însă, eu cred că am o bună raportare la semeni, care mă va ajuta și în calitate de om politic.

Eu cred că românii vechi aveau dreptate: „Vorba dulce mult aduce”.

Nu cred că folosește o luptă, o încordare. Îmi displac vorbele de clacă, vorbele spuse cu răutate, intrigile. Sigur că da, în tot tumultul ăsta politic ești solidar cu ai tăi, trebuie să fii solidar cu ai tăi. Dar, ai tăi trebuie să înțeleagă și că există o anumită conduită care trebuie respectată. Și că sunt lucruri care se fac și lucruri care nu se fac.

Noi suntem lipsiți de experiență politică, mai toți. 90% dintre membrii AUR n-au avut de-a face cu politica nici măcar în calitate de membri simpli. Învățăm lucrurile și… Dar noi sperăm să venim cu o prospețime și cu o curățenie care să modifice în bine și mediul în care ne aflăm. Pentru că mediul este unul destul de toxic, nu-ți ascund asta.”