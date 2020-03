Ministrul Transporturilor Lucian Bode a declarat că flota ”Tarom-ul nu mai operează, începând de joi. ”Noi am suspendat zborurile interne, am suspendat zborurile pe Italia, Franța, Germania, și se mai zboară pe Amsterdam. A scăzut cererea cu 80-90 la sută și atunci am luat decizia ca avioanele să rămână la sol. Decizia a fost luată din rațiuni economice, și nu din cauza epidemiei”, a spus ministrul Bode, pentru EvZ.

Contactat, directorul Aeroportul Internațional din Cluj Napoca, David Ciceo, a precizat că nici un avion al Tarom nu mai face rute interne, începând cu data emiterii Ordonanței Militare 3. ”La noi, pe aeroport, activitatea a scăzut cu 80-90 la sută. Mai sunt ceva rute pe Anglia, dar nici acelea nu știm cât vor mai fi efectuate. Încoace vin la jumătate din capacitate, iar încolo merg cu opt pasageri”, a spus David Ciceo.

Revenind la ministrul Transporturilor a mai spus că, în prezent, în România transportul rutier de pasageri se derulează în condiții normale. Cu toate astea, dacă situația se va agrava, se va putea lua decizia opririi transportului de pasageri interjudețean și cel cu taximetrul. ”Când se va lua decizia la nivel de UE, de a închide transportul de persoane interjedutețean, de taxi, sau cel de inchiriere de mașini, este posibil să se adopte și o astfel de decizie”, a spus ministrul.

Singurul domeniu de transport afectat, pe lângă cel aerian, este cel feroviar de persoane. La acest capitol, au fost suspendate 300 de trenuri de persoane. ”Avem în circulație 1.800 de trenuri de persoane și 700 de trenuri de marfă, care circulă fără restricții”, a mai spus Bode.

