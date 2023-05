Florin Zamfirescu, declarație șocantă. Nu are de ce să se plângă, dar s-a săturat de viață

Marele actor Florin Zamfirescu s-a pensionat, însă nu s-a retras și din viața publică. Participă la diverse emisiuni, iar de curând a fost prezent la lansarea noii cărți a Marinei Almășan, „În căutarea lui Moș Crăciun. Jurnal de călătorie în Finlanda”. Cu această ocazie, actorul a fost întrebat despre călătoriile pe care le-a făcut de-a lungul vieții.

„Am călătorit foarte mult, prin natura meseriei. De-a lungul celor 50 de ani de teatru, am bătut Europa, am fost în America. În Australia nu am fost, atâta. Am ajuns și-n Canada, și-n Africa, în Asia… Am fost. Niciodată nu m-am dus în excursie, dar acum, când aș putea, pentru că nu mai plec în turnee, nu mai am plăcerea. Am obosit. Vreau, și-mi place să stau acasă. Nu mai sunt călător. Prefer să citesc, să mă uit la un film și să scriu. Am două cărți terminate, pe care urmează să le public. Una – amintirile mele despre teatru, și o alta de povestiri”, a spus Florin Zamfirescu pentru cancan.ro.

Marele actor susține că, după mai bine de 50 de ani petrecuți pe scenă, acum se bucură de liniște. Are viața pe care și-o dorește și locuiește la casă, unde are spații verzi și grădină. A publicat deja două cărți și mai urmează încă două, pe care deja le-a scris.

„Am viața pe care mi-am dorit-o și pe care mi-am construit-o. Am o casă pe pământ, 1.300 de metri de grădină în jur, gazon, grădină de zarzavat. Am căței, am și o broască țestoasă. Am o soție minunată, care-i medic. Iar acum am nevoie mare. Așa s-a întâmplat, nu am căutat eu un medic pentru că nu puteam. Și sunt mulțumit. Și ce să fac, scriu. Am publicat două cărți până acum, urmează celelalte două. Cartea de amintiri se numește „Am fost actor””, a mai spus actorul.

Marele actor nu își face griji din cauza facturilor. Se descurcă bine fincanciar

Florin Zamfirescu spune că acum este un spectator. Merge la teatru, la film și îi place să citească. Se numește bătrânel, însă mărturisește că nu se poate retrage de tot din viața publică.

„Acum m-am retras și i-am lăsat pe cei tineri, am devenit un bun spectator. Merg la teatru, merg la filme, citesc. Mă simt și eu un bătrânel acolo. Dar nu pot să tac. Mai apar în emisiuni unde-mi dau cu părerea, ca urmare a spaimelor pe care le am”, spune actorul.

Legat de veniturile sale, Florin Zamfirescu nu se plânge de nimic. Nu are datorii și nu cheltuie prea mulți bani, pentru a-i avea „la bătrânețe”. Întrebat despre facturi, actorul a mărturisit că sunt mari, însă se descurcă cu pensia pe care o are.

„Ba da, eu îi dau cardul meu de pensii și plătește soția. Și îi zic – să nu depășești. Dar e în regulă. Deocamdată pentru mine e în regulă. Am fost totuși profesor universitar, rector, iar pensia mea nu e dintre cele mai mici. Chiar mi se părea că am o pensie cam mare. Dar când am aflat ce pensie specială au unii, pentru ce se bat, mi-am zis că nu e posibil. Am din ce trăi și trăiesc normal. Dar eu nu-mi pot face anumite plăceri, cum ar fi să călătoresc. Nu, nu mă duc nicăieri”, a mărturisit actorul.

Florin Zamfirescu s-a plictisit de viață. Cu ce probleme de sănătate se confruntă

Actorul a mărturisit că se simte bine, din punct de vedere medical, pentru că soția sa este medic și se ocupă de el. Totuși, trebuie să ia pastile dimineața și seara. „Cam 20” spune Florin Zamfirescu că ia. Actorul a renunțat la fumat de mai mulți ani pentru sănătatea sa și, chiar dacă nu are de ce să se plângă, susține că s-a plictisit de viață.

„Întreabă-mă ce nu am. Nu mai fumez de vreo cinci ani. Dar culmea, visez și acum că fumez. E iarba naibii tutunul. Dar… cât o mai fi. Eu m-am plictisit pe Terra. Am fost aici, mă simt bine, mă bucur de succesele oamenilor. Dar eu gata, m-aș cam duce”, a spus actorul, luând prin surprindere.

Florin Zamfirescu a continuat susținând că se bucură de timpul liber pe care îl are și se bucură de familia minunată care îi este alături. A povestit despre fiul său, dar și despre nepoți, de care este extrem de mândru.

„Uite că mă bucur, și am și timp liber. Am copiii foarte buni, Vlad e directorul Teatrului Bulandra. E regizor, are succese enorme, are sălile pline când joacă. S-a căsătorit acum, a doua oară. Ștefana e o minune. E actriță, e regizoare, e conferențiar la UNATC. Am fost la ea la clasă, mâine mă duc, din nou, că are examen, să o văd. Am și o minune de nepoți, unul e pianist, altul pictor, altul e toboșar, cel mic e înnebunit de matematică”, a mai spus actorul.

Are motive de satisfacție, însă susține că s-a plictisit și, mai mult decât atât, este obsedat de un vers a lui Nichita Stănescu.

„Am, dar m-am plictisit de viața pe Pământ. De viața asta înspăimântătoare. Mă obsedează versul lui Nichita Stănescu – „Și eu numai pentru ea trăiesc, în viața fioroasă de sub ceresc”. De ce o fi zis asta Nichita? ,,Viața fioroasă de sub ceresc”…”, a conchis actorul.