Florin Zamfirescu, la un pas de moarte. O fotografie i-a savat viața: „Am trăit niște vremuri oribile“

Invitat la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, Florin Zamfirescu a vorbit despre cele mai grele momente din viața sa. A fost la un pas de moarte în timpul mineriadelor din anii 90 și a spus că o poză i-a salvat efectiv viața. Cu câteva luni înainte acceptase să se fotografiese alături de un cuplu de tineri căsătoriți la Petroșani, unde actorul se afla în turneu.

Moment șocant

Actorul a povestit că, în timpul mineriadelor, o femeie l-a recunoscut și a început să strige: ”Uite-l pe Florin Zamfirescu care a vorbit de la balcon împotriva lui Iliescu”. Imediat a fost înconjurat de patru mineri care țineau în mâini cozi de topor.

„Unul dintre mineri mi-a zis: Aveți noroc că vă cunosc, cu mine ați făcut poza pe treptele Casei de Cultură din Petroșani. El mi-a spus că am noroc că între ei, erau patru, nu e unul cu fața vopsită. Adică, securiști care erau îmbrăcați ca mineri și își dădeau cu funingine pe față și făceau în numele minerilor…Nu că am trăit niște vremuri oribile, încă trăim…Mă tem că ne poate salva doar un asteroid”, a mărturisit Florin Zamfirescu, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanad D.

Actorul, în vârstă de 70 de ani, spune că a suferit mult la moartea mamei sale și că atunci a decis să se retragă din lumea teatrului. Într-un alt interviu, Florin Zamfirescu spunea că mama sa a fost cea l-a încurajat să urce pe scenă și că la trei ani știa deja pe de rost Regina ostrogoților.

„Odată cu moartea mamei, a pierit totul ca un fum. Am venit la București și am anunțat că mă retrag din cariera asta. Nu mi-a părut bine, dar mă gândeam: dacă mama murea când eu aveam 50 de ani și eu trebuia să mă retrag? Nu știu ce aș fi făcut atunci”, a mărturisit Florin Zamfirescu.

Probleme de sănătate

Actorul spune că a renunțat la vicii din cauza problemelor de sănătate și că tot ce își dorește acum este să se odihnească și să petreacă timp alături de familie.

„Am grijă de sănătatea mea. Nu mai fumez de vreo cinci ani, fumam câte două pachete pe zi. Cu alcoolul nu m-a văzut nimeni amețit, dar acasă, seara, mai beam trei beri sau mai beam țuică. Acum, nu. Poate doar un păhărel. Iau foarte multe pastile date de doctoriță. Eu nici nu știu ce am, ea mi le dă. Am colesterol, probleme cu inima, diabet. Am de toate, dar mă mențin”, a mai spus Florin Zamfirescu.