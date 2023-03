Sorin Ovidiu Bălan și-a lansat cartea “Cimitirul Nevaccinaților”

Printre cei care au luat cuvântul la lansarea de carte s-au numărat: Dan Andronic, Sorin Roșca Stănescu, Andreea Sava și Ștefan Mitroi. În sală au fost prezenți peste 50 de oameni de presă, scriitori, artiști.

Un altfel roman de dragoste

Cum ar fi arătat ultimii doi ani din viața ta dacă nu ar fi existat pandemia ? Cu siguranță îți este greu să răspunzi la această întrebare, însă poți răspunde, fără a sta vreo clipă pe gânduri, la întrebarea: cum ți-au afectat anii de pandemia cursul vieții ? Cartea “Cimitirul nevaccinaților” scrisă de Sorin Ovidiu Bălan reprezintă o incursiune a noastră, a tuturor, printre „mormintele” celor care au avut de suferit în timpul și de pe urma pandemiei.

Sorin Ovidiu Bălan: “Am scris această carte plângând în singurătatea unui apartament în care fusesem închis. Scriind această carte, mi-am dat seama că eram ba nervos, ba disperat, ba chinuit, ba vesel. Atunci mi-am dat seama că începuse lupta cu cei care ne închiseseră în casă. Singura pușcă pe care o aveam era pixul. Singura armă era laptop-ul pe care îl aveam pe măsuța de lucru. În timpul acestei bătălii, mi-am descoperit și aliați. Atunci au început să prindă contur și personajele. Eu cred că am câștigat bătălia. Nu este o bătălie între vaccinați și nevaccinați, între oameni care cred în virus și care nu cred în virus. De fapt, nu este o bătălie, ci o luptă între firesc și nefiresc. Vorbim despre a ne transforma în neoameni și a rămâne oameni. Acest război l-am început atunci când cei care au îndreptat arma spre mine mi-au spus că nu am voie să îmi cumpăr pâine în țara mea.”

Dan Andronic: “Am descoperit un Sorin Ovidiu Bălan pe care nu îl cunoșteam. Un Sorin cu mare talent de prozator, umor, duios. „Oameni buni, se prăbușește o lume, iar noi suntem groparii ei. Au vrut să ne facă sclavii lor, fără să avem măcar putința de a protesta. Au vrut să ne fure bucuriile zilnice și firești pe care le avem ca oameni. Ne-au spus să nu ne mai vizităm părinții pentru că îi omorâm din cauza acestui virus pe care sunt sigur că tot ei l-au produs. Au vrut să ne transforme în neoameni”, a scris Sorin Ovidiu Bălan în cartea sa. Este o carte care m-a surprins.”

Sorin Roșca Stănescu: “Sorin Ovidiu Bălan este un om de o duritate extremă. Călit în războaie, atât la propriu, cât și la figurat. Așa l-am cunoscut. În urmă cu 33 de ani, împreună, ne-am aventurat într-o expediție în plin război, în Transnistria. Am venit de acolo vii și nevătămați și am rămas împreună să luptăm pe alte fronturi. Sorin Ovidiu Bălan a fost și este unul dintre cei mai buni jurnaliști de investigație pe care îi are România. A face investigație de presă în ani destul de tulburi înseamnă că trebuie să fii un om dur. Nu l-am simțit niciodată pe partea greșită a drumului. Al doilea mare război l-a dus alături de mine, la ziarul Ziua, care s-a numit Ion Iliescu contra KGB. Ne-am luptat cu Serviciul Român de Informații și am reușit să-i prindem când făceau filmări pe ascuns. Au fost ani grei în care a demonstrat că este un jurnalist dur și drept. Am descoperit cu uimire o altă dimensiune a lui Sorin Ovidiu Bălan în această carte. Într-o seară când a fost la mine mi-a citit niște poezii. Atunci am descoperit că are un suflet gingaș.”

Andreea Sava, jurnalist: “Sorin Ovidiu Bălan a fost primul meu șef. El este cel care m-a făcut jurnalist de investigații. Jurnalistul trebuie să pună la îndoială ce spune autoritatea. În pandemie, oamenii nu au pus la îndoială nimic. Când oamenii și jurnaliștii nu mai vorbesc despre drepturi, atunci începe să fie o problemă. Mă bucur că Sorin Ovidiu Bălan pune la îndoială orice, chiar dacă nu sunt mereu de acord cu el. Îi mulțumesc pentru că m-a ajutat să-mi construiesc instinctul femeiesc de a mă contrazice cu autoritățile”.

Ștefan Mitroi, membru al Uniunii Scriitorilor: “Am stat cu Sorin Ovidiu Bălan 5-6 ani în același birou, la Scânteia Tineretului. După 1990, am fost șeful lui Sorin Ovidiu Bălan la Tineretul Liber. Bine, este un fel de a spune șef. Lui Sorin Ovidiu Bălan nu poate nimeni să-i fie șef. Sunt mulți ziariști care scriu cărți. Ziaristul Sorin Ovidiu Bălan nu scrie o carte din zona ziariștilor, ci o carte de scriitori. Este o carte a învierii nu din moarte, deși regăsim numele cimitirului în titlu, ci a învierii din ignoranță. Sunt puțin gelos pe Sorin Ovidiu Bălan pentru că este un scriitor cu mai mare greutate decât mine. El va fi ziarist și scriitor până va ajunge la poarta cimitirului. Sunt gelos pe talentul lui. Trebuie să se apropie momentul ca Sorin Ovidiu Bălan să intre în lumea scriitorilor. Este o recunoaștere pe care o merită.”

