Monden Florin Salam, deghizat la păcănele. Ce sume a pierdut manelistul







Florin Salam a câştigat mulţi bani la jocurile de noroc, dar recunoaşte că a şi pierdut sume importante. Artistul spune că nici nu-l interesează banii şi nici n-o să aibă mulţi niciodată.

Florin Salam a vorbit despre sumele de bani pe care le-a cheltuit la jocurile de noroc. Manelistul a declarat că îi place suspansul şi că juca pe ascuns. De asemenea, a dezvăluit că a câștigat foarte mulți bani la păcănele, câteva sute de mii mai exact.

Florin Salam, despre banii pierduți la jocurile de noroc

Florin Salam a fost întrebat de către Denise Rifai despre banii pierduți la jocurile de noroc. Artistul a mărturisit că, deși a pierdut sume importante tot nu s-a lăsat de pasiunea de a juca.

„Am și câștigat! Eu dacă eram mai controlat, rămâneam în câștig rău de tot de la jocuri. Cred că n-a câștigat nimeni, nici milionarii ăia care veneau cu bani mulți. (…) Eu jucam pe ascuns, să nu mă vadă lumea. Jucam că-mi plăcea să joc. E suspansul ăla. E o zăpăceală și aia, ca un drog. Am câștigat bani mulți de la jocuri. Câștig câteva sute de mii o dată. Dar și risc, muncesc doua luni după, sau poate mai mult, poate un an. (…).

Florin Salam. Sursa foto: Facebook

Jucam și o sută de mii, și 50 de mii, și 200 de mii, depinde câți bani aveam la mine sau cât puteam să fac rost în noaptea aia, dacă tot pierdeam. Eu nu prea țin cont la cașcaval. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a creat așa. Eu nu o să am bani mulți niciodată, dar nu mă interesează. O să am bani când vreau eu. Dar așa, per total, eu să mă trezesc bătrân cu bani mulți? Nu! M-aș oftica! Asta înseamnă să-i strâng. Nu vreau niciodată. Vreau tot ce fac, să-i cheltui. Bine ar fi să încep să-i cheltuiesc bine”, a declarat Florin Salam la emisiunea ”40 de întrebări” cu Denise Rifai.

Câți bani a pierdut manelistul la păcănele

Florin Salam nu a spus exact câți bani a pierdut. Dar Sorin Constantinescu, fondatorul Pokerfest România, a spus ce se întâmplă cu un jucător împătimit.

„Îl auzeam pe Florin Salam, care era un mare jucător de cazino, că a pierdut milioane de euro la cazino. A fost întrebat dacă a pierdut mulți bani la cazino. Și prima reacție a lui a fost: „dar am și câștigat”. Am recunoscut jucătorul clasic de jocuri de noroc care spune am și câștigat. Sau am câștigat mai mult decât am pierdut”, a spus Sorin Constantinescu.

Florin Salam un împătimit al jocurilor de noroc. Sursa foto: Pixabay

Întrebat dacă există vreo șansă să poți păcăli păcănelele, dacă înțelegi algoritmul, Sorin Constantinescu a spus că nu e posibil aşa ceva.

„Nu. Deci nu poți să păcălești niciun joc de noroc. Nici blackjack, nici ruletă, nici păcănele, nici nimic. Ele au matematică și gata. Nu există să înțelegi algoritmul. E o chestie random făcută pe calculator, e un soft. Poți să mergi o dată de Revelion sau de Crăciun sau o dată cu gagica într-un weekend să bagi un milion, să scoți 3 sau 5 sau 10, să pleci acasă. Dar mergând frecvent, o dată pe săptămână… eu în 25 de ani, cam așa, de păcănele de cazino, nu am văzut niciun om care să joace o dată pe săptămână sau de două ori și la sfârșitul anului să fie pe plus. Nu există așa ceva”, a explicat Sorin Constantinescu, potrivit RTV.