Florin Roman, o „binecuvântare” atipică. „Unii m-au acuzat că nu am legătură cu acel domeniu eu îl văd ca pe un avantaj”

Florin Roman (PNL), ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, și-a trecut în CV o lucrare, „Teoria sistemelor informaţionale”, pe care nu o găsește nimeni. Cartea nu apare nici în evidențele Bibliotecii Naționale, dar nici la editura care a scos-o. Mai mult, Florin Roman susține că nu a găsit-o nici în biblioteca personală, de acasă. Florin Roman susține că, nu a ajuns „ministru la beletristică” și că lucrarea pierdută este mai puțin importantă în acest context.

„Dacă-mi permiteți și o glumă: n-am ajuns ministru la beletristică și nu e cel mai important lucru. Cel mai important lucru e că eu am făcut un lucru bun. Dacă sunt criticat pentru această neglijență, au tot dreptul cei care au criticat. Sunt persoană publică, dacă apar semne de întrebare, am ieșit și am dat explicații. Cei care vor să le înțeleagă le înțeleg, cei care nu vor, nu”, a mai spus Florin Roman.

Deși în spațiul public au fost ridicate numeroase semne de întrebare cu privire la acest subiect, ministrul încearcă să-l minimalizeze.

„Am precizat clar că potrivit CV-ului, discutăm de lucrări publicate, nu de cărți publicate. Am făcut precizarea, că s-a făcut o confuzie între o carte apărută în 2009 și o revistă din 2006. Ăsta e adevărul! Eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut un lucru bun. Mi-am asumat acea neglijență că nu am arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani, neconsiderând că e foarte concludentă”, a declarat Florin Roman.

Ce spune despre lucrarea pe care nu o găsește

Potrivit spuselor sale, existența lucrării a fost confirmată de profesorul cu care a colaborat. Dar, cu toate acestea, nu toată lumea crede că această lucrare există. Florin Roman a precizat că în trecut, când activa în presă își păstra articolele pe care le publica într-o arhivă personală. Însă, a considerat că nu merită păstrate decât cele importante.

„Ea a fost confirmată și de profesorul cu care am lucrat, dar știți cum e în lumea asta… Când ajungi ministru, sunt și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Sunt și lucruri care pot contestate sau nu, sunt oameni care oricâte lămuriri aduci te cred și alții nu cred în ce spui”, a declarat Florin Roman, pentru B1 TV.

Florin Roman se consideră omul potrivit la ministerul potrivit

Pe de altă parte, Florin Roman susține că toată acestr lucruri i se trag de la colegii săi invidioși. Ministrul se pretinde o victimă a celor care doresc să-i facă rău și care scurg anumite informații controversate, în presă, pe surse. El consideră că este omul potrivit să conducă Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, chiar dacă nu are legătură cu domeniul. Aceasta tocmai pentru că nu are relații și afaceri cu această zonă.

„Unii m-au acuzat că nu am legătură cu acel domeniu eu îl văd ca pe un avantaj pentru că dacă vin din acel domeniu, de regulă, dacă vă uitați în spate, majoritatea au firme, afaceri în acea zonă. Mai bine să ai un ministru fără tangență în acea zonă că există apetitul unora de a confunda banul public cu propriile afaceri. Deci, din punct de vedere al integrității, eu garantez că nu am niciun fel de afaceri în domeniu”, a mai spus Roman la B1 TV.