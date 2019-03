A fost operat Florin Piersic în secret? Primele declarații ale marelui actor

În urmă cu câteva zile, Florin Piersic a ajuns de urgență la un spital privat din București. Actorul a acuzat o durere de genunchi și a fost văzut deplasându-se cu greutate până la intrarea în spital.





Apropiații nu au vrut să vorbească despre motivul pentru care actorul este în spital.

Actrița Medeea Marinescu, colegă de scenă cu Florin Piersic a mărturisit că ea a aflat că este vorba doar despre un control de rutină.

„Ce știu este că a făcut un control de rutină, așa cum face periodic. Chiar ieri am vorbit cu impresarul spectacolului «Străini în Noapte», care mi-a confirmat datele de spectacol, ba chiar a trebuit să găsim o zi în plus pentru Cluj, pentru că deja primul spectacol (în luna mai) este vândut. Nu am fi putut discuta aceste date dacă domnul Piersic ar fi avut probleme grave de sănătate. Avem confirmate datele de 22 aprilie la TNB (București), 6 mai la Buzău, 16 și 18 mai la Cluj-Napoca pentru «Străini în noapte». Vom ține aceste spectacole. Cel mai probabil, domnul Piersic face un control/tratament uzual de întreținere”, a declarat Medeea Marinescu. partenera lui Florin Piersic de pe afișul spectacolului „Străini în noapte”, conform wowbiz.ro.

În același timp, surse din anturajul actorului au afirmat că Florin Piersic a fost operat recent la un genunchi, la un spital privat din Capitală. Acestea am mai spus că a fost operat de medicul chirurg ortoped Vlad Predescu, din Viena. Mai mult, actorul s-ar afla încă în spital, în perioada de recuperare.

Medicul Vlad Predescu este specializat în chirurgia artroscopică, chirurgia artroplastică primară de şold şi genunchi, revizia protezei de şold şi genunchi, traumatologie si medicină sportivă.

Conform martorilor care l-au văzut pe Florin Piersic la intrarea în spital, acesta mergea destul de greu, aproape târându-și piciorul drept. Cel mai probabil, genunchiul drept a fost operat. Nu se știe dacă a fost sau nu nevoie de o proteză.

În ce privește presupusa intervenție, actorul a infirmat zvonurile:

„Mă simt foarte bine şi chiar sunt foarte impresionat că se interesează toată lumea de mine. Am auzit şi eu de la oamenii care mă sună de ştirea la care vă referiţi. Nu am fost nici internat, nici operat de urgență.

Merg şi eu ca orice om să fac un pic de mişcare, aţi înţeles? Întreţinere se cheamă asta, întreţinere… Am fost totdeauna un om activ şi acum. Mi-a plăcut mişcarea, şi acum, la vârsta asta fragedă pe care o am, de 83 de ani, încă o dată repet: fragedă. Mie mi-a plăcut să înot, să joc baschet şi vreau să continui să fiu în formă bună, mai ales că eu peste câteva zile voi fi pe scena Teatrului Naţional.Trebuie să mă îngrijesc.

Nu ştiu, îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar sunt colegi de-ai mei care nu s-au îngrijit şi din cauza asta dumneavoastră nu aveţi cum să îi sunaţi că ei sunt undeva în stele. Au plecat de mult majoritatea dintre ei şi atunci, eu mă îngrijesc, dar ei scriu: operat, făcut, dres… În loc să afle lumea că sunt în regulă, că împing vagoane în gările din România şi că sunt bine şi că nu am de gând să vă fac niciun fel de surpriză, ci să veniţi la teatru să mă vedeţi. Stau aici cu doamna doctor, mă rog, o doctoriţă care are grijă de mine în sensul că mă duce aici, mă duce acolo… Mă primeşte zilnic pentru întreţinere” a povestit Florin Piersic, pentru „Star News”.

