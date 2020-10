A avut parte de o mare minune, într-un moment critic al vieții sale. Unul dintre cei mai iubiți actori din România a trecut prin momente foarte delicate și a reușit să supraviețuiască. Florin Piersic, în vârstă de 84 de ani, a povestit că, la un moment dat, a fost bolnav și situația era extrem de complicată. Mama actorului s-a rugat la Sfânta Parascheva, pentru însănătoșirea fiului, iar el s-a întremat și și-a revenit din perioada critică.

Florin Piersic a mărturisit pentru pagina de Facebook Doxologia că este un om credincios, iar acea perioadă în care s-a luptat cu boala l-a modelat într-un om credincios. „Mă rog la Maica Domnului, o ador pentru tot ce am citit, cum este, la Sfânta Parascheva pentru că am fost foarte bolnav și mama mea o noapte întreagă s-a rugat cu icoana pe care o am. Păstrez tot timpul icoana la care mama s-a rugat”, a declarat îndrăgitul actor.

El a mai redat dialogul spiritual avut de mama sa în acel context. Femeia s-a rugat să nu-și piardă și cel de-al doilea copil, după ce trecuse prin această teribilă experiență cu fiica Lucica. „Și a spus dacă mi-ai luat-o pe Lucica, nu îl lua pe Florinel. La Sibiu stăteam, pe strada Hect, nr 2, la etajul 2, parcul Astra”, a spus Piersic pentru sursa citată.

Procesiune afectată de restricții

În acest an, pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva a avut de suferit, fiind anulat din cauza pandemiei. Doar localnicii au putut merge la această procesiune ce are loc an de an la Iași.

Având în vedere că CNSU a interzis participarea la pelerinaj a celor care nu sunt din Iaşi, evident că sărbătoarea nu putea să mai aibă amploarea din anii trecuţi. Nu este vorba că sărbătoarea nu mai are loc, ci este vorba că nu mai are aceeaşi amploare ca în ceilalţi ani. Adică nu mai vin pelerini cum veneau altadată şi nu mai este nevoie să scoatem racla pentru a gestiona numărul de pelerini. Racla va rămâne în catedrală şi vom putea gestiona rândul.

Există forţe de ordine care legimitează persoanele care intră în catedrală. Nu s-a mai întâmplat acest lucru, dar asta este situaţia. Noi am luat cele mai sigure măsuri, măsuri strice în colaborare cu autorităţile. Pelerinii nu veneau la Iaşi cu gândul de a se îmbolnăvi sau a îmbolnăvi pe cineva”, a reacționat Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldova.