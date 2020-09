Raluca Turcan, care coordonează și activitatea Ministerului Culturii, susține că pe tot parcursul pandemiei, Guvernul Orban a avut consultări cu actorii, directorii de teatre sau de instituții de cultură, dar și cu organizatorii de evenimente private, pentru a putea înțelege mai bine acest domeniu de activitate, și pentru a ajuta acolo unde este nevoie.

„Încă din perioada stării de urgență am avut consultări cu artiști și cu organizatorii de evenimente și am încercat să înțelegem cât mai bine și să propunem soluții. Am dat și normele necesare, în perspectiva înrăutățirii vremii, pentru organizarea spectacolelor în săli. Pentru organizatorii privați am pus la dispoziție granturi pentru capitaluri de lucru, pentru a-și acoperi toate cheltuielile rămase descoperite, legate de suspendarea activității artistice.

Am oferit și instrumentul plății șomajului tehnic sau a indemnizației pentru profesioniști, în care Statul a decontat 75 la sută din venitul unui actor sau a unui om care lucrează în industria culturală. Există în momentul de față discuții pentru a vedea dacă vom putea compensa veniturilor pentru activitățile culturale. Inclusiv pentru folosirea fondurilor europene, am creat baze de eligibilitate astfel încât să poate să acceseze fonduri europene pentru activităților pe care le vor desfășura”, a spus Turcan.

Unul dintre actorii cei mai afectați de epidemia de coronavirus este marele maestru Florin Piersic, care a fost nevoit să anuleze toate spectacolele piesei „Străini în noapte”, care se joacă de mai mulți ani de zile cu „casa închisă”. Decizia a fost luată de Florin Piersic din cauza creşterii cazurilor noi de infectare cu Covid-19, absența de 6 luni de pe scenă va fi prelungită în cazul charismaticului actor. Florin Piersic are 84 de ani, iar riscurile sunt prea mari pentru el în această perioadă în care pandemia a lovit în forţă toată planeta.

De exemplu, doar în luna august 2020, maestrul avea programate 4 spectacole în luna august, la Bucureşti, dar acestea au fost anulate, conform unui anunţ al colegei sale de scenă, Medeea Marinescu. Cei doi trebuiau să joace în piesa „Străini în noapte” pe 3, 7, 28 şi 29 august, la Grădina de Vară Herăstrău a Teatrului Constantin Tănase.

„Eu am jucat câteva spectacole în perioada aceasta, şi pe căldură, însă nu este bine. Ar fi fost un risc mare pentru Florin. Şi virusul, şi canicula… În ultima perioadă, a crescut foarte mult numărul bolnavilor şi am decis să suspendăm spectacolele. În august aveam patru reprezentaţii, plus cele din septembrie, însă situaţia este incertă şi pentru luna respectivă. Florin este în mare vervă şi abia aştepta să urce din nou pe scenă, mai ales că de aproape şase luni n-a mai jucat. El era însă cel mai expus dintre noi, riscurile sunt prea mari”, a declarat Medeea Marinescu.

În toată această perioadă, Florin Piersic poate fi văzut zilnic la băile sărate de la Cojocna, județul Cluj, cunoscute ca tratament pentru sistemul circulator și cel muscular.