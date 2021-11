Florin Cîțu și Dacian Cioloș, la un pas de a reface coaliția. „Nu se discută despre numele persoanelor care vor fi în Guvern”

Criza politică din România pare să fi ajuns la un punct de cotitură. Preşedintele USR, Dacian Cioloş, a declarat că din discuțiile cu negociatorii liberali a simțit un interes pentru refacerea coaliției de guvernare PNL – USR – UDMR. El a precizat că așteaptă, însă, un răspuns clar din partea liberalilor, înainte de a merege mai departe.

„Am simţit că există această disponibilitate (de refacere a coaliţiei – n.r.), dar ştiţi cum e, nu mă mai iau după simţăminte. Până nu văd, nu cred. Le-am şi spus colegilor de la PNL că aşteptăm să aibă ei discuţia cu PSD – pentru că ştim că şi acolo au fost discuţii avansate în ultimele zile -, să aibă discuţia cu PSD, să îşi facă calculele şi până la sfârşitul zilei sau începutul zilei de mâine o să vină cu un răspuns, ca să decidem dacă mergem mai departe cu negocieri pe refacerea coaliţiei sau nu”, a spus Dacian Cioloș, la finalul întâlnirii.

PNL a testat USR în legătură cu nominalizarea lui Cîțu ca premier

Liderul USR a precizat că nu s-ar fi discutat despre numele viitorului premier, care să fie susținut de coaliție. Aceasta, deși, pe surse, s-a aflat că Florin Cîțu ar fi testat USR în ideea ca tot el să fie nominalizat ca șef al guvernului. Cioloş a declarat că USR doreşte un mesaj „clar” din partea conducerii PNL privind intenţia de refacere a coaliţiei și ajugnerea la un compromis pentru a încheia criza politică.

„Am acceptat principiul ca premierul să fie de la PNL, dar nu am mers mai departe cu detalii. Poziţia noastră o ştiţi deja, e de notorietate. (…) Înainte de a discuta numele premierului, trebuie să vedem dacă putem funcţiona. (…) În momentul de faţă discutăm despre conţinut. Dacă nu ne punem de acord pe calendarul de reforme, pe felul în care structurăm bugetul, nici nu are rost să discutăm de nume şi de portofolii”, a mai spus Dacian Cioloș.

În criza politică USR și PNL vor susține proiecte legislative comune

Liderul USR a precizat că în această perioadă, în Parlament, ar putea fi avansate proiecte de lege care să asigure gestionarea situațiilor de criză din sănătate și energie.

„Aici ne-am pus de acord ca, în zilele următoare, dacă vom începe negocierile, în paralel cu negocierile pentru formarea guvernului, vom veni în Parlament cu iniţiative legislative ca răspuns la aceste situaţii de criză, pe care să le discutăm şi să le adoptăm în procedură de urgenţă. Va fi şi o modalitate de a testa această majoritate”, a precizat Cioloş.

În același context, președintele USR a mai spus că în cazul în care se va dori refacerea coaliţiei, la următoarea discuţie vor trebui să participe și reprezentanții UDMR.

Liberalii vor un protocol mai detaliat al coaliției cu USR

La ieșirea de la discuțiile cu USR, și Florin Cîțu, președintele PNL a confirmat că discuțiile au fost doar legate de principii și despre programul de guvernare. Florin Cîțu a mai spus că s-a picat de acord că viitorul acord al coaliției va trebuie să fie mai cuprinzător. Astfel încât să fie evitate situațiile care au dus la ruperea înțelegerii anterioare.

„Am agreat principii de a reface coaliția. Am agreat că trebuie să fie un acord al coaliției mult mai în detaliu și am vorbit despre programul de guvernare care ar trebui să fie mai detaliat (…) Sunt foarte simple (principiile discutate – n. red.), premierul este de la Partidul Național Liberal.

Și am vorbit, după aceea, despre acordul coaliției pe care îl vom face, să fie mult mai în detaliu pentru că în iarnă nu am avut timp să avem toate detaliile. Asta ca să nu mai avem tot felul de probleme. (…) Am discutat despre PNRR, susținem împreună PNRR. Am discutat despre PNI, susținem PNI și în ce condiții. Nu se discută despre numele persoanelor care vor fi în Guvern”, a spus Cîțu.

El a precizat că sunt șanse mari ca USR să revină în guvern, în condițiile refacerii coaliției, pe aceleași portofolii pe care le-a deținut și înainte.

PNL nu renunță la discuțiile cu PSD

Florin Cîțu a precizat că, deși sunt șanse mari pentru refacerea coaliției cu USR, delegația PNL se va întâlni și cu PSD.

„Am spus că ne întâlnim cu forțele democratice din Parlamentul României, ne întâlnim și cu PSD”, a subliniat Cîțu.

În cazul în care liberalii vor ajunge la un acord cu USR pentru refacerea coaliției de guvernare, Florin Cîțu susține că există voturile necesare pentru învestirea guvernului în Parlament. În acest sens, el a precizat că va discuta și cu grupul minorităților.