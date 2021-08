Florin Cîțu: ”Nu m-am gândit la demisie”. Despre beția din America: ”Fusese ziua colegului de cameră, de acolo veneam”

Premierul a spus că a discutat cu președintele Klaus Iohannis în ultimele zile despre această problemă, dar și despre rectificarea bugetară. ”Nu m-am gândit la demisie. Este o situație prin care nu am dorit să mai trec. Era sâmbătă, 3 decembrie, fusese ziua colegului de cameră, de acolo veneam. Știu că am băut cât să depășesc limita legală. Cred că bere am consumat”.

PSD a cerut demisia premierului, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmând că că legea în România prevede că persoanele cu condamnări penale nu pot fi membri ai Guvernului, iar în acest context criticându-l pe preşedintele Klaus Iohannis, despre care susţine că „se face că nu vede legea”. Ciolacu cataloghează drept „ridicole” declaraţiile unor membri ai PNL despre care spune că „aruncă în derizoriu” fapta premierului. „Cîţu vrea să stea pe scaunul Brătienilor pentru că a făcut puşcărie pentru că e beţiv?”, adaugă Marcel Ciolacu.

Co-preşedintele USR PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloş, consideră că informaţiile privind trecutul premierului Florin Cîţu reprezintă „o problemă gravă” care, chiar dacă nu mai are efecte juridice, ţine de etică şi de morală. Cioloş declară că USR-PLUS aşteaptă clarificări din partea PNL, formaţiunea care l-a susţinut pe Cîţu pentru şefia Guvernului.

Reprezentanţii Sindicatului Europol au transmis vineri că alcoolemia de 0,161 (BAC) a premierului Florin Cîţu atunci când a fost prins conducând în Statele Unite „se traduce” în aproximativ un litru de tărie (whiskey, vodcă) sau aproximativ 5 sticle (750 ml) de vin sau foarte multe sticle de bere (500 ml) băute în multe ore. Fapta „reprezintă o veritabilă infracţiune”, adaugă aceştia.