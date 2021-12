Florin Cîțu își varsă tot năduful cu privire la coaliția cu PSD! Fostul premier lansează amenințări: „Noi nu trebuie sa ne retragem”

Pe vremea când era premier, Florin Cîțu a lansat o serie de declarații anti-PSD. Acum, că a ajuns să lucreze cot la cot cu aceștia, el a ținut să lămurească unele aspecte. Se pare că, în continuare, este de părere că social-democrații sunt ”dușmanul românilor”, însă a fost nevoit să accepte o coaliție cu aceștia deoarece USR a refuzat PNL-ul. Liderul liberalilor a ținut să mai pună accentul pe un lucru care pare extrem de important pentru el. La guvernare se află o coaliție între trei partide și minoritățile, nu o alianță.

”Nu am făcut alianță, ci coaliție! De ce am făcut acest compromis? Nu este un cec în alb. Când a fost demis Stelian Ion din Guvern am cerut celor de la USR să revină în coaliție. Ei au semnat o moțiune de cenzură cu AUR. Apoi, au semnat moțiunea PSD. Primii cu care am discutat au fost cei de la USR, după picarea guvernului. La nici 24 de ore, după ce am spus că putem reface coaliția, președintele USR a ieșit public și m-a atacat și pe mine, și pe Klaus Iohannis. Apoi, am mers în partid și am cerut mandat pentru a face coaliție cu PSD.”, a spus Florin Cîțu la Digi 24.

Florin Cîțu amenință cu destrămarea coaliției în cazul în care reformele vor fi blocate

În cadrul declarațiilor făcute joi seara, fostul prim-ministru al României a vorbit și despre o posibilă blocare a reformelor de către noua coaliție. În cazul în care acest lucru se va întâmpla, sunt șanse mari ca această alianță de guvernare să pice. Întrebat dacă această mărturisire face o aluzie la plecarea liberalilor din coaliție, Florin Cîțu a precizat că nu PNL va pleca.

„Eu voi fi primul care, atunci când implementarea reformelor va fi afectată de această guvernare, voi merge în PNL și vom avea o discuție și vom vedea dacă este cazul să mergem mai departe sau nu. Nu punem în pericol ce am început.

Noi nu trebuie să ne retragem de la guvernare, că avem premierul. Dar noi trebuie să ne ținem de cuvânt. Le-am promis românilor reforme”, a spus Cîțu.