Florin Cîțu, despre un posibil lockdown. Joi seară, la un post de televiziune, premierul Florin Cîțu a vorbit despreo posibilă carantină totală în România. Afirmațiile au fost făcute în contextul creșterii numărului de noi cazuri de infectări cu virusul chinezesc.

„Anul trecut nu am avut vaccin și am reușit să trecem prin aceste perioade. În paralel cu campania de vaccinare, avem campania pentru a stopa epidemia: masca e obligatorie, distanțare socială, dezinfectantul rămâne cu noi tot timpul. Aceste măsuri nu se schimbă.

Dacă ne uităm la ce se întâmplă în restul Europei, vedem că noi avem printre cele mai relaxate restricții”, a spus Florin Cîțu.

Întrebat dacă faptul că am avut restricții mai relaxate din alte țări a fost un factor care a contribuit la creșterea numărului de noi infectări, premierul a spus: „După ce am văzut efectele lockdown-ului anul trecut am realizat că nu mai putem face asta. Trebuie să menținem economia deschisă. Cred că România a fost singura țară fără lockdown după perioada inițială. România a avut un sezon de iarnă în care oamenii au mers la schi. Foarte puține țări și-au permis acest lucru.

Am deschis școlile și nu de acolo a crescut numărul de infectări”, a mai spus premierul Cîțu.

Bilanț coronavirus România, 11 martie

Până astăzi, 11 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 845.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

774.277 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 5.236 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 21.252 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.425. Dintre acestea, 1.171 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.258.854 de teste RT-PCR și 390.803 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 28.454 de teste RT-PCR (17.822 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.632 la cerere) și 9.801 teste rapide antigenice.