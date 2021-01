Transmit condoleanțe familiilor îndoliate. La câteva minute după ce a fost făcut apelul la 112, am fost contactat de domnul Raed Arafat care mi a comunicat ca e incendiu la Matei Balș. După ce am primit acest apel, am rămas în contact cu instituțiile implicate.

„Cred și o spun din nou că intervenția a fost eficientă, rapidă, și dacă nu ar fi fost așa am fi avut o altfel de situație. Lucrurile au fost ținute sub control imediat”, a spus premierul.

Florin Cîțu despre tragedia de la Balș: „Nu putem să mergem așa mai departe”

„Acum, despre tragedie… Metehnele sistemului de sănătate din România și-au făcut simțită prezența și astăzi. Deși au fost alocate resurse importante acestui sector, doar anul trecut au fost alocate aproape 65 miliarde de lei, 6,1% din PIB, doar o foarte mică parte din acești bani a fost alocată investițiilor.

Este momentul pentru toată lumea să înțelegem că nu putem să mergem așa mai departe. Nu putem să cheltuim 90-95% din resurse doar pe salarii și sporuri, este nevoie să alocăm din ce în ce mai multe resurse pentru investiții pentru a evita astfel de tragedii în viitor. Angajații din direcțiile de sănătate le spun să iasă din birouri și să își facă treaba. Altfel, plecați acasă”, a declarat Florin Cîțu.

Iohannis, despre tragedia Matei Balș: Problema e mult mai amplă

Klaus Iohannis a făcut primele declarații despre incendiul de la Matei Balș

„Este foarte clar că trebuie rapid trase niște concluzii și venit cu soluții. Situația se repetă cumva. Am avut nu demult o tragedia la Piatra Neamț, avem acum, aici, la Balș, această tragedie. Au fost incendii mai mici la alte spitale și, cu siguranță, motivele sunt diverse. Ele sunt anchetate și anchetele vor scoate fără îndoială la lumină ce s-a întâmplat, cine este vinovat și vinovații vor fi sancționați.

Problema e mult mai amplă: avem de-a face cu probleme structurale în spitale și am cerut ministrului Sănătății să lucreze cu celeritate la un proiect de reformă pentru întregul sistem de sănătate și aștept cât de curând primele idei”, a mai spus președintele Iohannis.