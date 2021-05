Premierul Florin Cîțu și-a propus să petreacă o noapte în Vama Veche, la Marea Neagră. El a făcut aceste declarații în contextul deciziei de ridicare a restricțiilor împotriva coronavirusului.

Într-o declarație la postul de televizune Digi 24, premierul Florin Cîțu a declarat că va petrece o noapte în Vama Veche, după ce le-a făcut această promisiune unor tineri. Florin Cîțu a precizat că, în prezent, odată cu ridicarea restricțiilor de circulație după căderea întunericului, are toate motivele să-și respecte promisiunea făcută.

„Am promis că merg în Vamă şi acum că am ridicat restricţiile de noapte, vă spun că este şi un motiv egoist că am ridicat restricţiile, am promis că merg la mare. Acum trebuie să mă duc neapărat în Vamă şi să stau toată noaptea. Până la urmă a ieşit şi motivul pentru care am ridicat restricţiile de noapte”, a declarat Florin Cîţu la Digi24.

Florin Cîțu a fost invitat de mai mulți tineri în Vama Veche

Mai mulți tineri l-au invitat pe premierul Florin Cîțu, la o petrecere în Vama Veche, prin intermediul unui mesaj transmis într-un material realizat de Știrile Pro TV.

„Restricţiile sunt cum sunt, sunt ok, este o situaţie grea, înţelegem, le respectăm, doar că ar trebui mărit un pic termenul, că e cam nasol la 10 sincer. Domnul Cîţu a fost OK că premier, dar vrem să ne distrăm şi noi, credem în virus, ne-am vaccinat. Domnul premier vă aşteptăm la Vama Veche, ne-am făcut şi vaccinul, suntem vaccinaţi toţi”, i-au transmis tinerii premierului.

Inițial, Florin Cîțu a reacționat, la mesajul tinerilor, într-o postare pe Facebook. El le-a mulțumit pentru că s-au vaccinat și le-a promis că va ajunge în acestă vară, în Vama Veche

„Mulţumesc. Vă promit că ne vedem vara aceasta şi în Vamă. Vă mulţumesc că aţi ales să vă vaccinaţi. Doar aşa revenim la all-nighters”, le-a replicat şeful Executvului sâmbătă, într-o postare pe Facebook, distribuind materialul realizat de Știrile Pro TV.